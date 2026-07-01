Названа возможная цель секретных переговоров с участием Зеленского

Политолог Глазунов: На секретном совещании в Киеве могли обсуждать будущее Зеленского

Закрытый характер совещания в Киеве говорит о том, что на нем могло обсуждаться будущее самого президента Владимира Зеленского и его команды, считает политолог Олег Глазунов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел секретные переговоры в резиденции под Киевом. Уточнялось, что на встрече присутствовали глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с «силовым» заместителем Олегом Татаровым.

Эксперт отметил, что если бы темой переговоров было положение на фронте или ситуация с Польшей, то это не проходило бы секретно. Политолог полагает, что под главой Украины уже «шатается кресло», а сам конфликт закончится в этом году.

«Я думаю, что в этом году он уйдет и война на Украине закончится. Она не нужна уже никому: ни Украине, ни Европе. Видите, поляки взбунтовались против Украины. В Чехии тоже хотят забрать орден Зеленского. Уже очень много европейцев начинает понимать бессмысленность этой войны. Она только наносит ущерб самой Европе. Поэтому, я думаю, там обсуждались какие-то будущие варианты дальнейшего существования Зеленского и его команды, чтобы они как-то вышли из этой ситуации без потерь», — прокомментировал Глазунов.

Ранее стало известно, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол страны в Лондоне Валерий Залужный заявил Владимиру Зеленскому о своих планах баллотироваться в лидеры республики.