Фон дер Ляйен попала под следствие из-за тайной переписки с Зеленским. Кто еще был в секретном чате и что там обсуждали?

В Евросоюзе начали расследование из-за тайной переписки фон дер Ляйен с Зеленским

Европейский омбудсмен Тереза Анжиньо начала расследование в отношении главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Причиной стала переписка политика с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других европейских стран.

В центре внимания оказался секретный групповой чат, в котором помимо Зеленского состоят канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони и уходящий премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Лидеры Европы создали чат для обсуждения Трампа

Сообщения о тайном в чате появились в СМИ в январе. Издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что лидеры стран Европы и Зеленский обсуждают президента США Дональда Трампа в групповом чате.

По данным издания, европейские лидеры ведут активные обсуждения, когда Трамп «совершает что-то дикое и потенциально разрушительное».

«Когда события начинают разворачиваться быстро, координацию трудно обеспечить, и этот групповой чат действительно эффективен. Это многое говорит об их личных отношениях и о том, какое значение они имеют», — заявил собеседник издания, обладающий информацией о переписке европейских лидеров.

После этого нидерландская организация Follow the Money запросила информацию об общении между фон дер Ляйен и заинтересованными главами государств и правительств. ЕК отказала из-за опасений, что публикация переписки «нанесет ущерб международным отношениям Евросоюза (ЕС) с третьими странами».

«Я решила начать расследование того, как Еврокомиссия обработала запрос заявителя в соответствии с законодательством ЕС о публичном доступе к документам», — написала Тереза Анжиньо в письме, цитируемом Follow the Money.

Фон дер Ляйен не будет избираться на новый срок

В июне Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников сообщило, что фон дер Ляйен не будет избираться на третий срок на выборах в 2029 году. По данным издания, глава ее кабинета Бьорн Зайберт на частном ужине пытался заверить чиновников, что запланированная главой ЕК реструктуризация ведомств не является попыткой захвата власти.

При этом представитель Еврокомиссии заявил Politico, что фон дер Ляйен «полностью сосредоточена на текущем мандате и ключевых проблемах, стоящих перед Европой сегодня. Это включает в себя саммит G7 и заседание Европейского совета, которые состоятся на этой неделе». Собеседник издания добавил, что «возможность для размышлений о 2029 годе будет предоставлена ​​позже».