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16:02, 24 июня 2026Мир

Фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за переписки с Зеленским

Berliner Zeitung: В ЕС начали расследование из-за переписки Фон дер Ляйен с Зеленским
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Laia Ros / Reuters

Европейский омбудсмен Тереза Анжиньо начала расследование в отношении главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен из-за тайной переписки с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других европейских стран. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

«Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен снова находится под следствием. На этот раз в центре внимания будет секретный групповой чат с [канцлером Германии] Фридрихом Мерцем, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и уходящим премьер-министром Великобритании Киром Стармером», — говорится в публикации.

О тайном чате стало известно в январе, когда соответствующая информация появилась в СМИ. После этого нидерландская организация Follow the Money запросила информацию об общении между фон дер Ляйен и заинтересованными главами государств и правительств.

Еврокомиссия отказала из-за опасений, что публикация переписки «нанесет ущерб международным отношениям ЕС с третьими странами». Как утверждалось в СМИ, в чате происходил обмен мнениями о стратегиях взаимодействия с президентом США Дональдом Трампом.

«Я решила начать расследование того, как Еврокомиссия обработала запрос заявителя в соответствии с законодательством ЕС о публичном доступе к документам», — написала Тереза Анжиньо в письме, цитируемом Follow the Money.

Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник обвинила Урсулу фон дер Ляйен в том, что она игнорирует чествование нацистских преступников Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что оскорбление поляков не может остаться без ответа.

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