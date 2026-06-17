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10:31, 17 июня 2026Мир

Раскрыта дата ухода фон дер Ляйен с поста главы Еврокомиссии

Politico: Председатель ЕК фон дер Ляйен не будет избираться на третий срок в 2029 году
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не будет избираться на третий срок на выборах в 2029 году. Об этом заявил глава ее кабинета Бьорн Зайберт на частном ужине, сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, осведомленных о ходе обсуждений.

По данным издания, Бьорн Зайберт во время ужина пытался заверить чиновников, что запланированная фон дер Ляйен реструктуризация ведомств не является попыткой захвата власти. Чтобы опровергнуть опасения чиновников по поводу централизации власти в руках главы ЕК, Зайберт указал на отсутствие у фон дер Ляйен интереса к третьему сроку.

При этом представитель Еврокомиссии заявил Politico, что фон дер Ляйен «полностью сосредоточена на текущем мандате и ключевых проблемах, стоящих перед Европой сегодня. Это включает в себя саммит G7 и заседание Европейского совета, которые состоятся на этой неделе». Собеседник издания добавил, что «возможность для размышлений о 2029 годе будет предоставлена ​​позже».

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза рассматривают возможность радикальной реформы дипслужбы на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и ее главы Каи Каллас. Европейские государства изучают потенциальное лишение Каллас должности, а ее отдела с бюджетом в один миллиард евро — полномочий.

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