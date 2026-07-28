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14:09, 28 июля 2026 (обновлено: 14:49, 28 июля 2026)Мир

Канадский политик зачитал в парламенте подсказку от нейросети

В Канаде депутат зачитал в парламенте подсказку от нейросети
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: New Brunswick / Wikimedia

Член Законодательного собрания канадской провинции Нью-Брансуик Билл Оливер во время выступления зачитал вслух подсказку от чат-бота с искусственным интеллектом, не заметив ошибки в своих заметках. Об этом сообщает портал 1news.

«Вот более естественная, связная версия этого раздела, которая читается как законодательная речь, а не как набор кратких тезисов», — произнес политик, выступая перед коллегами в прошлом месяце.

На этой неделе видеозапись с выступлением была опубликована на сабреддите, посвященном Нью-Брансуику, и вызвала возмущение пользователей. Комментаторы сравнили ошибку с профессиональными стандартами, ожидаемыми от юристов, которые получили строгие выговоры за пропуск промптов для нейросетей в документах. Они призвали Оливера подать в отставку.

«Если за это не будет никаких последствий, то мы предъявляем к нашим старшеклассникам более высокие требования, чем к нашим избранным должностным лицам», — возмутился один из комментаторов.

Ранее топ-менеджера московской инженерной компании уволили за разглашение коммерческой тайны через нейросеть DeepSeek, отказав в расторжении трудового договора «по соглашению сторон». Женщина зарабатывала на позиции директора по продажам 800 тысяч рублей в месяц и была согласна уволиться в случае получения «золотого парашюта» в размере пяти миллионов, что и стало предметом разбирательства.

Компания иск не признала, указав, что сотрудница не только загрузила в китайскую ИИ-модель данные, создав угрозу их перехвата, но и пересылала служебные документы по корпоративной почте, ставя свою личную электронную почту в скрытую копию. Тем не менее ответчик предлагал выплатить москвичке 400 тысяч рублей и изменить формулировку увольнения в рамках мирового соглашения, но получил отказ.

Суд в итоге пришел к выводу об отсутствии производственной необходимости в действиях истца и стал на сторону работодателя, признав приказ об увольнении законным и указав, что речь идет о грубом нарушении трудовых обязанностей.

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