Россия взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Российские военнослужащие взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.
Как отметили в оборонном ведомстве, речь идет о населенном пункте Красный Кут.
Установить контроль в селе удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр», добавили в Минобороны.
27 июля российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне спецоперации. По информации Минобороны, Россия начала контролировать населенные пункты Торское в ДНР и Коммунаровка в Днепропетровской области.