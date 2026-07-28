Россия взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Армия России взяла под контроль населенный пункт Красный Кут в ДНР

Российские военнослужащие взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, речь идет о населенном пункте Красный Кут.

Установить контроль в селе удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр», добавили в Минобороны.

27 июля российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне спецоперации. По информации Минобороны, Россия начала контролировать населенные пункты Торское в ДНР и Коммунаровка в Днепропетровской области.