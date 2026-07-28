Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:56, 28 июля 2026 (обновлено: 14:03, 28 июля 2026)Россия

Очевидцы описали удар ВСУ по многоэтажке в Московской области

Жители Московской области заявили о взрывах во время атаки ВСУ
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Жители подмосковного Чехова рассказали, что во время налета дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) слышали взрывы. Слова очевидцев удара украинских военных по многоэтажному дому приводит aif.ru.

«Я живу в этом районе, и такое ощущение, что он весь сегодня гремел», — заявила жительница города Анастасия.

Кроме того, очевидцы отметили, что в месте, где украинский дрон попал в многоэтажный дом, находится частный сектор и малоэтажная застройка на десятки километров вокруг.

У нас дача под Чеховым (...) Попасть именно в один из нескольких высотных домов в пустом огромном пространстве — не случайность

Иринажительница Московской области

В ночь на 28 июля ВСУ атаковали дронами Московскую область. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской. Позже власти опубликовали кадры последствий атаки — на них видно, что после удара на стене остался большой черный след от взрыва.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Польша ответила на слова Путина о разделе Украины
    У границы Калининградской области обнаружили самолет-разведчик США
    Москвичи стали провозить в багаже презервативы чаще драгоценностей
    Раскрыты планы Зеленского на предстоящую встречу с Трампом
    Российские бренды переключились на зрелых клиентов
    Столичных автомобилистов предупредили об опасности
    В Госдуме объяснили атаки ВСУ на мирных россиян
    Очевидцы описали удар ВСУ по многоэтажке в Московской области
    Раскрыты последствия мощнейшего за 10 лет землетрясения в Японии
    Москву накроют жара и гроза
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok