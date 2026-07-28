Жители Московской области заявили о взрывах во время атаки ВСУ

Жители подмосковного Чехова рассказали, что во время налета дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) слышали взрывы. Слова очевидцев удара украинских военных по многоэтажному дому приводит aif.ru.

«Я живу в этом районе, и такое ощущение, что он весь сегодня гремел», — заявила жительница города Анастасия.

Кроме того, очевидцы отметили, что в месте, где украинский дрон попал в многоэтажный дом, находится частный сектор и малоэтажная застройка на десятки километров вокруг.

У нас дача под Чеховым (...) Попасть именно в один из нескольких высотных домов в пустом огромном пространстве — не случайность Ирина жительница Московской области

В ночь на 28 июля ВСУ атаковали дронами Московскую область. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской. Позже власти опубликовали кадры последствий атаки — на них видно, что после удара на стене остался большой черный след от взрыва.