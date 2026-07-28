Жители подмосковного Чехова рассказали, что во время налета дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) слышали взрывы. Слова очевидцев удара украинских военных по многоэтажному дому приводит aif.ru.
«Я живу в этом районе, и такое ощущение, что он весь сегодня гремел», — заявила жительница города Анастасия.
Кроме того, очевидцы отметили, что в месте, где украинский дрон попал в многоэтажный дом, находится частный сектор и малоэтажная застройка на десятки километров вокруг.
У нас дача под Чеховым (...) Попасть именно в один из нескольких высотных домов в пустом огромном пространстве — не случайность
В ночь на 28 июля ВСУ атаковали дронами Московскую область. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской. Позже власти опубликовали кадры последствий атаки — на них видно, что после удара на стене остался большой черный след от взрыва.