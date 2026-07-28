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14:01, 28 июля 2026 (обновлено: 14:47, 28 июля 2026)ЭкономикаЭксклюзив

Российские бренды переключились на зрелых клиентов

Названы потребительские ценности ставших лидерами спроса на рынке зрелых россиян
Дмитрий Воронин

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Происходящий на российском потребительском рынке масштабный структурный сдвиг заставляет отечественные бренды менять подходы к продажам, в значительной степени переключаясь на более платежеспособную аудиторию в возрасте от 45 до 60 лет, представителей которой на рынке сейчас в полтора раза больше, чем 15-30 летних. Об этом говорится в материалах консалтинговой Media Instinct Prime, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

«Компании вынуждены кардинально пересматривать устоявшиеся маркетинговые модели, которые годами ориентировались исключительно на молодежные тренды», — констатируют авторы исследования потребительского поведения. Они отмечают, что пока внимание представителей рынка «по инерции» приковано к зумерам, реальный экономический потенциал смещается к более зрелым потребителям, которые, в отличие от закредитованной молодежи, «формировали свои накопления в относительно стабильные экономические периоды, что напрямую отражается на их текущем финансовом положении».

На фоне этого, указали исследователи, речь идет о «пересмотре самого представления» о целевой аудитории, поскольку до этого практически весь маркетинг был сфокусирован на клиентах моложе 45 лет, и именно под них создавались продукты, коммуникация и медиастратегии.

При этом аудитория старшего возраста, как правило, действует на рынке прагматично и взвешенно, а ее представители, в отличие от восприимчивой к рекламе молодежи, демонстрируют скепсис и недоверие к брендам, выражающееся в том числе в нежелании переплачивать и стремлении к «ценности без компромиссов».

«Люди старше 45 лет ценят собственный жизненный опыт и не воспринимают коммуникацию в формате наставничества. Они не ждут, что бренд будет учить их жить или мотивировать на достижения. Гораздо важнее уважительный, спокойный и равноправный диалог», — поделились аналитики.

Ранее стало известно, что средний возраст ипотечного заемщика в России снизился за три года с 40 до 38 лет, причем тренд наиболее заметен на рынке вторичного жилья.

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