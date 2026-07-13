Российские ипотечники помолодели

«Этажи»: Средний возраст ипотечника в РФ снизился до 38 лет

Средний возраст ипотечного заемщика в РФ за последние три года снизился с 40 до 38 лет. Об этом со ссылкой на исследование аналитиков федеральной риелторской компании «Этажи» сообщила «Газета.Ru».

По информации экспертов, в стране увеличивается доля молодых покупателей жилья: если в 2023 году на россиян в возрасте 20-29 лет приходилось 14 процентов сделок с привлечением ипотеки, то в этом году показатель достиг 22 процентов. Тренд наиболее заметен на рынке вторичного жилья. Специалисты выявили, что доля 20-29-летних заемщиков, которые оформили ипотеку на квартиры, в 2024 году составила 13 процентов, в 2025-м — 17 процентов, а в 2026-м — 21 процент. Между тем крупнейшей возрастной группой покупателей остаются граждане 30-39 лет, хотя их доля со временем снижается — с 35 процентов в 2024 году до 32 процентов в нынешнем году.

Специалисты отметили, что уменьшилась и доля покупателей «вторички» возрастом 40-49 лет — с 35 до 32 процентов за два года. Что касается заемщиков 50-59 лет, отрицательная динамика составила шесть процентов. В 2026 году на них приходится 15 процентов от общего числа покупателей. Наконец, россияне старше 60 лет по-прежнему оформляют лишь около одного процента жилищных кредитов на готовое жилье.

В общей сложности по рынку ипотеки средний возраст заемщика после снижения до 37 лет в прошлом году в 2026-м увеличился на год. При этом, уточнили аналитики, женщины оформляют кредит на жилье в среднем в 38 лет, а мужчины — в 37 лет.

Ранее стало известно, что 28 процентов россиян копят на первый взнос по ипотеке более пяти лет, а другие 37 процентов — от двух до четырех лет.