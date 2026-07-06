Россиянам назвали выгоду рефинансирования ипотеки с получением наличных

Финансист Цыбина: Рефинансирование ипотеки поможет закрыть дорогие потребкредиты

Рефинансирование ипотеки с получением наличных может быть выгодным для россиян с дорогими потребительскими кредитами. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор Ипотечного центра кредитования Анна Цыбина.

Рефинансирование позволяет перевести ипотечный кредит из одного банка в другой и изменить его условия — ставку и срок кредита — или получить дополнительную сумму наличными под залог недвижимости. Если у клиента есть ипотека, и недвижимость выросла в цене, банк может выдать при рефинансировании сумму до 80 процентов от оценочной стоимости объекта, объяснила специалист. Часть денег пойдет на закрытие старой ипотеки, а оставшуюся сумму заемщик сможет получить наличными. Так, если квартира стоит 10 миллионов рублей, а остаток по ипотеке составляет четыре миллиона рублей, банк может одобрить кредит до восьми миллионов рублей. В таком случае четыре миллиона рублей пойдут на погашение прежней ипотеки, а еще четыре миллиона рублей клиент сможет получить на свои цели.

Такие деньги часто используют для закрытия потребительских кредитов, которые обычно оформлены по более высоким ставкам.

Иногда рефинансирование может быть выгодно даже при повышении ипотечной ставки. Например, если у заемщика была ипотека под 11 процентов, а новая ставка составляет 16 процентов, но при этом есть несколько потребкредитов под 30-35 процентов. Объединение долгов под залог недвижимости может снизить общую долговую нагрузку.

Рефинансирование ипотеки и нецелевой ипотечный кредит остаются востребованными инструментами для заемщиков, поскольку получить крупную сумму наличными без залога в настоящее время сложно.

Ранее россиянам назвали способ вернуть деньги за страховку по ипотеке. Это возможно в период охлаждения, либо при полном досрочном погашении ипотеки.