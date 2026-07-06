Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:21, 6 июля 2026Экономика

Россиянам назвали выгоду рефинансирования ипотеки с получением наличных

Финансист Цыбина: Рефинансирование ипотеки поможет закрыть дорогие потребкредиты
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Рефинансирование ипотеки с получением наличных может быть выгодным для россиян с дорогими потребительскими кредитами. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор Ипотечного центра кредитования Анна Цыбина.

Рефинансирование позволяет перевести ипотечный кредит из одного банка в другой и изменить его условия — ставку и срок кредита — или получить дополнительную сумму наличными под залог недвижимости. Если у клиента есть ипотека, и недвижимость выросла в цене, банк может выдать при рефинансировании сумму до 80 процентов от оценочной стоимости объекта, объяснила специалист. Часть денег пойдет на закрытие старой ипотеки, а оставшуюся сумму заемщик сможет получить наличными. Так, если квартира стоит 10 миллионов рублей, а остаток по ипотеке составляет четыре миллиона рублей, банк может одобрить кредит до восьми миллионов рублей. В таком случае четыре миллиона рублей пойдут на погашение прежней ипотеки, а еще четыре миллиона рублей клиент сможет получить на свои цели.

Материалы по теме:
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья. От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья.От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
1 марта 2026
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой. Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой.Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
14 мая 2026

Такие деньги часто используют для закрытия потребительских кредитов, которые обычно оформлены по более высоким ставкам.

Иногда рефинансирование может быть выгодно даже при повышении ипотечной ставки. Например, если у заемщика была ипотека под 11 процентов, а новая ставка составляет 16 процентов, но при этом есть несколько потребкредитов под 30-35 процентов. Объединение долгов под залог недвижимости может снизить общую долговую нагрузку.

Рефинансирование ипотеки и нецелевой ипотечный кредит остаются востребованными инструментами для заемщиков, поскольку получить крупную сумму наличными без залога в настоящее время сложно.

Ранее россиянам назвали способ вернуть деньги за страховку по ипотеке. Это возможно в период охлаждения, либо при полном досрочном погашении ипотеки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал Минобороны и спецслужбам поручение по конфликту на Украине

    Власти Украины раскрыли мотивацию указа Зеленского об отряде в честь УПА

    Владельцам собак назвали опасный сорняк

    Мировые цены на популярный продукт питания заметно выросли

    В России заявили об изменении ситуации на СВО после массированного ночного удара

    Торговая сеть прекратила продажу продуктов Великолукского мясокомбината

    Россиянам раскрыли способы войти в рабочий ритм с помощью одежды

    В Госдуме призвали активнее давать некоторым льготникам машины

    Руфер оказался на шпиле сталинской высотки в Москве

    Российское «Ухо» подслушает дроны ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok