Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:38, 3 июля 2026Экономика

Россиянам раскрыли способ сделать ипотеку дешевле

Юрист Хрулев: Россияне могут вернуть деньги за страховку по ипотеке
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Россияне могут вернуть деньги за страховку по ипотеке. Способ сделать кредит на жилье дешевле раскрыл вице-президент международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев, его слова передает РИА Новости.

Самый быстрый способ — это период охлаждения, отметил специалист. «С 2024 года для полисов, оформленных вместе с кредитом, срок на отказ продлили с 14 до 30 календарных дней — часть 11 статьи 11 закона № 353-ФЗ. Пока за эти дни не наступило событие с признаками страхового случая, добровольную страховку жизни и трудоспособности страховщик обязан вернуть целиком и перечислить деньги за семь рабочих дней после заявления», — пояснил Хрулев.

Второй способ — полное досрочное погашение ипотеки. По ранее упомянутой статье заемщику вернут премию за неотработанный период по пропорции. Так, если ипотеку удалось погасить за год, а страховка на жилье действует пять лет, то можно вернуть деньги за полис за оставшиеся четыре года.

Однако, если страховая сумма зафиксирована в договоре и не зависит от погашения ипотеки, страховая компания может отказаться возвращать деньги.

Ранее россиян предупредили, что скрытые и сопутствующие расходы при покупке квартиры могут достигать от 10 до 30 процентов и больше от стоимости самого жилья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестован бывший глава Росавиации. Его обвиняли в кумовстве, бардаке в отрасли и продаже самолетов враждебным странам

    В московской гостинице нашли мертвого постояльца

    Мошенники стали притворяться гидами и обманывать россиян на Кольском полуострове

    Президент постсоветской страны прибыл на прощание с Хаменеи

    Входившей в СССР стране предрекли падение в экономическую пропасть

    Мужчина сбросил 25 килограммов и раскрыл три секрета похудения

    Москвичей предупредили о погодной опасности

    Четырехлетнего мальчика унесло течением во время сплава в российском регионе

    Беспилотники вновь массово попытались ударить по Москве

    Крупнейший импортер нефти начал скупать сырье по заниженным ценам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok