08:20, 19 января 2026Мир

Европейские лидеры создали чат для обсуждения «диких» поступков Трампа

Виктория Кондратьева
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Лидеры стран Европы и президент Украины Владимир Зеленский обсуждают президента США Дональда Трампа в групповом чате. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

По данным издания, европейские лидеры регулярно обмениваются сообщениями, в том числе в групповой беседе. В материале отмечается, что политики ведут активные обсуждения, когда Трамп «совершает что-то дикое и потенциально разрушительное». В переписке участвуют премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также премьер Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. Кроме того, в дискуссиях принимает участие украинский лидер Владимир Зеленский.

«Когда события начинают разворачиваться быстро, координацию трудно обеспечить, и этот групповой чат действительно эффективен. Это многое говорит об их личных отношениях и о том, какое значение они имеют», — заявил неназванный собеседник, обладающий информацией о переписке европейских лидеров.

Ранее стало известно, что некоторые европейские чиновники считают неизбежным политический «развод» с США.

