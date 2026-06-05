Обвиненный Захаровой в цинизме журналист «Би-би-си» объяснил отказ посетить Старобельск

Журналист «Би-би-си» Розенберг объяснил отказ ехать в Старобельск небезопасностью

Корреспондент «Би-би-си» Стив Розенберг, которого официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила в цинизме из-за того, что он отказался посетить место удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске и при этом приехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), объяснил это решение. Свою позицию он озвучил в разговоре с блогершей Сашей Йост, известной как Sasha Meets Russia, запись их беседы доступна в ее Telegram-канале.

«Два года (...) говорили нам, что небезопасно ехать в Курск, Брянск и Белгород. И вдруг нас приглашают в Луганск. Очевидно, мы решили, что это было бы небезопасно. (...) Я остался в Москве, и я рассказал о том, что произошло», — ответил Розенберг на вопрос Йост о том, почему он не поехал в Старобельск снимать последствия атаки ВСУ.

На ремарку блогерши о том, что другие журналисты все же посетили место удара, корреспондент отреагировал фразой «это было их решение».

Ранее Захарова раскритиковала Розенберга, посетившего ПМЭФ. Она посчитала циничным тот факт, что журналист не смог убедить руководство «Би-би-си» приехать на место теракта в Старобельске, но при этом приехал на форум в Петербурге.