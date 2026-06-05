Пара российских пенсионеров забаррикадировалась в проданной квартире с ножом

Shot: Пара пенсионеров заперлась в проданной квартире и угрожает покупателям ножом

Пара пенсионеров заперлась в проданной квартире и угрожает новым собственникам ножом из-за «схемы Долиной». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Ольга с мужем купили квартиру у 71-летней Амины за 17 миллионов рублей. После продажи пенсионерка зачем-то сняла со счетов все деньги наличными — риелтор, которая вела сделку, насторожилась и обратилась в полицию. Пожилую женщину вызвали в отдел. Там она заверила полицейских, что не находится под влиянием мошенников, а деньги сняла для дочери.

Спустя некоторое время бывшая собственница попросила у покупателя отсрочку, чтобы успеть собрать вещи. Когда новые хозяева попытались попасть в квартиру, то оказалось, что Амина поменяла замки и забаррикадировалась внутри вместе с мужем. Собственники вызвали полицию и мастера по вскрытию дверей. Во время «штурма» пенсионерка мешала открыть дверь и просовывала в замочную скважину ножи.

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