Балетмейстер Мариинского театра решила вернуть квартиру по «схеме Долиной»

Балетмейстер Комлева решила вернуть квартиру в Пушкине по «схеме Долиной»

В Санкт-Петербурге балетмейстер Мариинского театра Габриэла Комлева решила вернуть проданную квартиру по «схеме Долиной», заявив, что она якобы стала жертвой мошенников, сообщает 78.ru.

Квартиру в Пушкине у Комлевой приобрела Светлана Пичугова. Хореограф выставила ее на продажу, объяснив это тем, что сама она живет в большой квартире в центре Петербурга, а пушкинская всегда была дачей — ездить туда в возрасте стало тяжело.

Пичугова вместе с профессиональным риелтором проверила историю квартиры, вплоть до управляющей компании. Комлева по запросу покупателя взяла справку из ПНД. В итоге сделка состоялась у нотариуса 22 ноября 2024 года. После завершения сделки балерина освободила квартиру, однако в начале 2025 года появились новости о проблемах Комлевой с мошенниками, и она подала иск, требуя отменить сделку.

В настоящее время разбирательство идет в Пушкинском районном суде Петербурга. Указывается, что в случае удовлетворения требований Комлевой Пичугова останется без единственного жилья.

