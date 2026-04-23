«Схема Долиной 2.0» и другие ловушки для покупателей жилья в 2026 году
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Как работает «схема Долиной» в 2026 году
Раньше продавцы шли в суд и прямо говорили, что перевели деньги телефонным аферистам из-за обмана или угроз. Суды массово жалели стариков и возвращали им жилье. Покупатели теряли деньги, многие оставались без крыши над головой и с ипотекой на долгие годы.
В конце 2025 года Верховный суд вынес решение, которое должно было защитить добросовестных покупателей от потери квартир. Но «жертвы мошенников» быстро адаптировались.
Летом 2024 года певица продала квартиру в Москве за 112 млн рублей, отдала деньги телефонным мошенникам и потребовала вернуть жилье. Суды разных инстанций вставали на сторону певицы и забирали недвижимость у новой владелицы. Но 16 декабря 2025 года Верховный суд отказался возвращать квартиру певице. В январе 2026 года законная покупательница получила ключи, Долина была вынуждена съехать.
Когда аргумент про обман по телефону перестал гарантировать возврат жилья, истцы сменили тактику. Теперь они несут в суд справки от психиатра, что в момент сделки были невменяемым, страдали расстройством личности и вообще не осознавал своих действий. И это работает, несмотря на решение Верховного суда по делу Долиной.
Пример. Весной 2026 года обновленная схема сработала в Великом Новгороде. Мужчина купил жилье у 73-летней пенсионерки за 1,9 млн рублей. Вскоре та подала иск о разрыве сделки. Сначала суд встал на сторону покупателя. Но затем врачи провели психолого-психиатрическую экспертизу и нашли у пенсионерки расстройство личности. В итоге сделку отменили. Недвижимость вернули первоначальной владелице.
Как продают квартиры по поддельным доверенностям
Иногда жилье продают по доверенности — это законная и частая практика. Так бывает, когда владелец живет в другом городе, сильно болеет или не хочет сам возиться с документами.
Этим и пользуются преступники. Мошенники продают квартиру по поддельной или хитростью выманенной доверенности.
В качестве жертв они обычно выбирают уязвимых собственников: одиноких пенсионеров, наследников и людей с ограниченными возможностями. Аферисты втираются к ним в доверие под видом «помощников» в жилищных спорах или заботливых дальних родственников, а потом втайне продают их недвижимость.
Для покупателя документы выглядят легально, Росреестр без проблем регистрирует переход права собственности. Но позже выясняется, что настоящий владелец согласия на продажу вообще не давал, и сделка отменяется через суд.
Пример. Семья Тарасовых купила квартиру в ипотеку в 2013 году. Спустя 9 лет наследник владелицы, которую обманули с поддельной доверенностью, подал иск. Суд признал Тарасовых добросовестными приобретателями, но квартиру все равно вернул законному собственнику. Семья осталась без жилья, за которое годами платила кредит.
Еще одна схема: аванс, задаток и исчезновение «продавца» или фейкового агентства
Мошенники выставляют привлекательный объект по неправдоподобно хорошей цене, торопят с решением и просят внести аванс, якобы чтобы забронировать квартиру. Сумма может варьироваться от символического задатка до крупного первого взноса.
После получения денег связь обрывается. Часто потом выясняется, что у «продавца» вообще не было полномочий продавать объект: документы подделаны, квартира снималась посуточно, а реальный собственник о сделке даже не подозревает.
Чем выгоднее предложение и чем интенсивнее давление («сегодня еще трое смотрят», «без аванса уйдет другим»), тем выше риск обмана. В такой схеме преступники играют на азарте и страхе упустить выгоду. Они убеждают покупателя переводить деньги прямо на банковскую карту до личной встречи и должной проверки документов.
Пример. Житель Хабаровска хотел купить квартиру сыну и нашел привлекательный вариант со свежим ремонтом, мебелью и техникой. Продавец сообщил, что появился другой покупатель, и предложил внести задаток, чтобы не упустить сделку. Мужчина перевел мошенникам 3,2 млн рублей, после чего те пропали. Позже потерпевший нашел те же фотографии квартиры в другом объявлении — злоумышленники просто украли их с реального сайта.
Чек-лист для покупателя. Как не стать жертвой аферистов
Чтобы не стать жертвой мошенников, примите следующие меры безопасности:
Проверяйте историю объекта и продавца через выписку ЕГРН
Закажите актуальную выписку из Росреестра. Убедитесь, что продавец — законный собственник и на квартире нет арестов, залогов или судебных споров. Проверьте, менялись ли владельцы в последнее время: частая перепродажа — тревожный сигнал.
Лично встречайтесь с продавцом и оценивайте его состояние
Встречайтесь в квартире, которую собираетесь купить. Обратите внимание на поведение продавца: если он выглядит растерянным, тревожным или явно действует под давлением (оглядывается, говорит чужими словами) — это может быть признаком, что им в самом деле управляют мошенники.
Никогда не переводите аванс до подписания договора
Мошенники часто выставляют привлекательные объявления, требуют предоплату «для брони» и исчезают. Передавайте деньги только после подписания предварительного договора купли-продажи, а лучше — используйте безопасные формы расчетов: аккредитив, банковскую ячейку. Никаких переводов на карту физического лица!
Проверяйте доверенность через реестр нотариальных действий
Если квартиру продает не собственник, а его представитель по доверенности, обязательно проверьте подлинность документа на сайте Федеральной нотариальной палаты. Убедитесь, что доверенность не отозвана. Если документ вызывает сомнения, свяжитесь с нотариусом, который его заверил.
Сравнивайте цену с рыночной
Слишком низкая цена — главный признак обмана. Мошенники заманивают «выгодными предложениями», чтобы быстрее получить предоплату. Проверьте среднюю стоимость аналогичных квартир в этом районе.
Проверяйте документы продавца и его личность
Попросите паспорт и убедитесь, что это действительно собственник. По возможности сфотографируйте паспорт и другие документы. Проверьте, нет ли на продавце долгов по алиментам или решений о банкротстве — это может повлиять на сделку.
Фиксируйте все на видео и сохраняйте переписку
Снимайте на телефон процесс подписания документов, задавайте продавцу уточняющие вопросы. Сохраняйте скриншоты объявлений и переписку в мессенджерах. Это поможет в суде, если продавец вдруг заявит, что действовал под влиянием мошенников
Если вы уже стали собственником, подайте в Росреестр заявление о том, что любые сделки с вашей недвижимостью возможны только при вашем личном участии. Это защитит квартиру от перепродажи по поддельной доверенности.