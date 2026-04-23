Мошенники выставляют привлекательный объект по неправдоподобно хорошей цене, торопят с решением и просят внести аванс, якобы чтобы забронировать квартиру. Сумма может варьироваться от символического задатка до крупного первого взноса.

После получения денег связь обрывается. Часто потом выясняется, что у «продавца» вообще не было полномочий продавать объект: документы подделаны, квартира снималась посуточно, а реальный собственник о сделке даже не подозревает.

Чем выгоднее предложение и чем интенсивнее давление («сегодня еще трое смотрят», «без аванса уйдет другим»), тем выше риск обмана. В такой схеме преступники играют на азарте и страхе упустить выгоду. Они убеждают покупателя переводить деньги прямо на банковскую карту до личной встречи и должной проверки документов.

Пример. Житель Хабаровска хотел купить квартиру сыну и нашел привлекательный вариант со свежим ремонтом, мебелью и техникой. Продавец сообщил, что появился другой покупатель, и предложил внести задаток, чтобы не упустить сделку. Мужчина перевел мошенникам 3,2 млн рублей, после чего те пропали. Позже потерпевший нашел те же фотографии квартиры в другом объявлении — злоумышленники просто украли их с реального сайта.