Теперь вы знаете
Деньги
23 апреля 2026, 07:37

«Схема Долиной 2.0» и другие ловушки для покупателей жилья в 2026 году

После поражения Ларисы Долиной в Верховном суде казалось, что схема с возвратом проданного жилья через суд уйдет в прошлое. Но нет. Она лишь эволюционировала. Как работает обновленная «схема Долиной» и какие еще опасности поджидают желающих купить квартиру на вторичном рынке в 2026 году, разбирались вместе с экспертом.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Эксперт статьи:

Мария Лехто
собственник агентства недвижимости Lekhto group

Как работает «схема Долиной» в 2026 году

Раньше продавцы шли в суд и прямо говорили, что перевели деньги телефонным аферистам из-за обмана или угроз. Суды массово жалели стариков и возвращали им жилье. Покупатели теряли деньги, многие оставались без крыши над головой и с ипотекой на долгие годы.

В конце 2025 года Верховный суд вынес решение, которое должно было защитить добросовестных покупателей от потери квартир. Но «жертвы мошенников» быстро адаптировались.

Чем закончилась история Ларисы Долиной

Летом 2024 года певица продала квартиру в Москве за 112 млн рублей, отдала деньги телефонным мошенникам и потребовала вернуть жилье. Суды разных инстанций вставали на сторону певицы и забирали недвижимость у новой владелицы. Но 16 декабря 2025 года Верховный суд отказался возвращать квартиру певице. В январе 2026 года законная покупательница получила ключи, Долина была вынуждена съехать.

Когда аргумент про обман по телефону перестал гарантировать возврат жилья, истцы сменили тактику. Теперь они несут в суд справки от психиатра, что в момент сделки были невменяемым, страдали расстройством личности и вообще не осознавал своих действий. И это работает, несмотря на решение Верховного суда по делу Долиной.

Пример. Весной 2026 года обновленная схема сработала в Великом Новгороде. Мужчина купил жилье у 73-летней пенсионерки за 1,9 млн рублей. Вскоре та подала иск о разрыве сделки. Сначала суд встал на сторону покупателя. Но затем врачи провели психолого-психиатрическую экспертизу и нашли у пенсионерки расстройство личности. В итоге сделку отменили. Недвижимость вернули первоначальной владелице.

Как продают квартиры по поддельным доверенностям

Иногда жилье продают по доверенности — это законная и частая практика. Так бывает, когда владелец живет в другом городе, сильно болеет или не хочет сам возиться с документами.

Этим и пользуются преступники. Мошенники продают квартиру по поддельной или хитростью выманенной доверенности.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

В качестве жертв они обычно выбирают уязвимых собственников: одиноких пенсионеров, наследников и людей с ограниченными возможностями. Аферисты втираются к ним в доверие под видом «помощников» в жилищных спорах или заботливых дальних родственников, а потом втайне продают их недвижимость.

Для покупателя документы выглядят легально, Росреестр без проблем регистрирует переход права собственности. Но позже выясняется, что настоящий владелец согласия на продажу вообще не давал, и сделка отменяется через суд.

Пример. Семья Тарасовых купила квартиру в ипотеку в 2013 году. Спустя 9 лет наследник владелицы, которую обманули с поддельной доверенностью, подал иск. Суд признал Тарасовых добросовестными приобретателями, но квартиру все равно вернул законному собственнику. Семья осталась без жилья, за которое годами платила кредит.

Еще одна схема: аванс, задаток и исчезновение «продавца» или фейкового агентства

Мошенники выставляют привлекательный объект по неправдоподобно хорошей цене, торопят с решением и просят внести аванс, якобы чтобы забронировать квартиру. Сумма может варьироваться от символического задатка до крупного первого взноса.

После получения денег связь обрывается. Часто потом выясняется, что у «продавца» вообще не было полномочий продавать объект: документы подделаны, квартира снималась посуточно, а реальный собственник о сделке даже не подозревает.

Чем выгоднее предложение и чем интенсивнее давление («сегодня еще трое смотрят», «без аванса уйдет другим»), тем выше риск обмана. В такой схеме преступники играют на азарте и страхе упустить выгоду. Они убеждают покупателя переводить деньги прямо на банковскую карту до личной встречи и должной проверки документов.

Пример. Житель Хабаровска хотел купить квартиру сыну и нашел привлекательный вариант со свежим ремонтом, мебелью и техникой. Продавец сообщил, что появился другой покупатель, и предложил внести задаток, чтобы не упустить сделку. Мужчина перевел мошенникам 3,2 млн рублей, после чего те пропали. Позже потерпевший нашел те же фотографии квартиры в другом объявлении — злоумышленники просто украли их с реального сайта.

Чек-лист для покупателя. Как не стать жертвой аферистов

Чтобы не стать жертвой мошенников, примите следующие меры безопасности:

Проверяйте историю объекта и продавца через выписку ЕГРН

Закажите актуальную выписку из Росреестра. Убедитесь, что продавец — законный собственник и на квартире нет арестов, залогов или судебных споров. Проверьте, менялись ли владельцы в последнее время: частая перепродажа — тревожный сигнал.

Лично встречайтесь с продавцом и оценивайте его состояние

Встречайтесь в квартире, которую собираетесь купить. Обратите внимание на поведение продавца: если он выглядит растерянным, тревожным или явно действует под давлением (оглядывается, говорит чужими словами) — это может быть признаком, что им в самом деле управляют мошенники.

Никогда не переводите аванс до подписания договора

Мошенники часто выставляют привлекательные объявления, требуют предоплату «для брони» и исчезают. Передавайте деньги только после подписания предварительного договора купли-продажи, а лучше — используйте безопасные формы расчетов: аккредитив, банковскую ячейку. Никаких переводов на карту физического лица!

Проверяйте доверенность через реестр нотариальных действий

Если квартиру продает не собственник, а его представитель по доверенности, обязательно проверьте подлинность документа на сайте Федеральной нотариальной палаты. Убедитесь, что доверенность не отозвана. Если документ вызывает сомнения, свяжитесь с нотариусом, который его заверил.

Сравнивайте цену с рыночной

Слишком низкая цена — главный признак обмана. Мошенники заманивают «выгодными предложениями», чтобы быстрее получить предоплату. Проверьте среднюю стоимость аналогичных квартир в этом районе.

Проверяйте документы продавца и его личность

Попросите паспорт и убедитесь, что это действительно собственник. По возможности сфотографируйте паспорт и другие документы. Проверьте, нет ли на продавце долгов по алиментам или решений о банкротстве — это может повлиять на сделку.

Фиксируйте все на видео и сохраняйте переписку

Снимайте на телефон процесс подписания документов, задавайте продавцу уточняющие вопросы. Сохраняйте скриншоты объявлений и переписку в мессенджерах. Это поможет в суде, если продавец вдруг заявит, что действовал под влиянием мошенников

Если вы уже стали собственником, подайте в Росреестр заявление о том, что любые сделки с вашей недвижимостью возможны только при вашем личном участии. Это защитит квартиру от перепродажи по поддельной доверенности.

Больше полезных знаний
