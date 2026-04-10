10 апреля 2026, 04:00

5 лучших районов Москвы для инвестиций в жилье в 2026 году. Исследование

Ситуация: вы хотите купить квартиру под сдачу, 5−7 лет сдавать в аренду и продать подороже. Сегмент, этаж, планировка — все это оставим за скобками. Какой район при прочих равных даст результат выше рынка? Мы задали этот вопрос десятку экспертов по московской недвижимости. И вот какие локации они называли чаще всего.
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Эксперты статьи
  • Сергей Шарков, руководитель отдела поиска и оценки клуба «Деньги».
  • Артем Бабинов, сооснователь сервиса Colife.
  • Булат Алимов, заместитель председателя совета директоров ГК «Стилобат».
  • Максим Лучников, коммерческий директор ГК «Сумма Элементов».
  • Александр Гуторов, вице-президент по маркетингу и продажам ГК «Страна Девелопмент».
  • Алексей Жорник, генеральный директор бюро «ДримФорм».
  • Максим Самсонов, генеральный директор «Ташир Эстейт».
  • Станислав Куликов, генеральный директор Ortiga Development.
  • Елена Чегодаева, руководитель департамента аналитики и консалтинга агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости».
  • Анна Зеленская, эксперт по недвижимости, специалист по новостройкам и ипотечному кредитованию.
  • Команда агентства недвижимости «Бруно».

Даниловский район: почти центр, но пока дешевле

Даниловский район — южная граница ЦАО. Здесь Павелецкий вокзал, набережные Москвы‑реки и «ЗИЛАрт» — крупный современный район на месте бывшего автозавода. До Кремля — 5 километров.

Район у Павелецкого вокзала превращается во вторую по значимости офисную локацию Москвы после Москва-Сити: здесь сосредоточено 1,2 млн кв. м офисов класса А, подсчитали в агентстве недвижимости «Бруно».

К концу 2028 года добавится еще 540 000 кв. м. Сотрудники этих офисов — потенциальные арендаторы жилья в пешей доступности.

Даниловский демонстрирует сильную динамику за счет появления качественных проектов бизнес-класса, которые меняют саму структуру локации. Благоустройство набережной дополняет общее развитие территории и повышает ее привлекательность для аренды.

Максим Самсонов
генеральный директор «Ташир Эстейт»

Психологический барьер Третьего транспортного кольца, которое разрезает район, пока удерживает цены ниже уровня ЦАО. Но по мере того, как район заполняется новыми жителями, офисами и инфраструктурой, этот барьер будет слабеть. В этом зазоре между реальным расположением района и его нынешней ценой эксперты и видят инвестиционную идею.

Для кого этот район. Даниловский подходит инвестору, который хочет войти в почти центральную локацию до того, как она окончательно переоценится.

Хорошево-Мневники: транспортная доступность неплохая, но будет еще лучше

Хорошево-Мневники — район на северо-западе Москвы, между Третьим транспортным кольцом и МКАД. Здесь Серебряный бор, излучина Москвы-реки и бывшие промзоны, которые последние годы активно застраиваются.

Еще 10 лет назад район считался спальной периферией. Сейчас — одна из самых обсуждаемых инвестиционных локаций города.

За последние годы район получил МЦК, МЦД и новые станции Большой кольцевой линии. Это уже отразилось в ценах — прирост стоимости квадратного метра здесь составил от 26 до 35% за год против 22% в среднем по рынку, подсчитали в «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Но эксперты говорят, что впереди еще один драйвер: здесь строят Рублево-Архангельскую линию метро — новую радиальную ветку, которая свяжет район с центром города. Это еще не в полной мере заложено в стоимость жилья.

Окончательное формирование набережных и завершение застройки бывших промзон дадут дополнительный прирост еще 15−20% к сегодняшним значениям в течение 3−4 лет. Здесь важно не ошибиться с конкретным проектом: дома в пешей доступности от реки и станций будут опережать рынок на 3−5 процентных пунктов ежегодно.

Сергей Шарков
руководитель отдела поиска и оценки клуба инвесторов в недвижимость «Деньги»

Вице-президент по маркетингу и продажам «Страна Девелопмент» Александр Гуторов говорит: в отличие от других районов, здесь нет бесконтрольной застройки — это создает дефицит качественного жилья и удерживает цены от просадки.

Для кого район. Хорошево-Мневники — для инвестора, который хочет поймать финальную волну роста.

Пресненский район: «дешевый» премиум

Здесь Москва-Сити, парк «Красная Пресня» и набережные Москвы-реки. Район входит в ЦАО и граничит с Садовым кольцом. По концентрации офисов, ресторанов и культурных объектов на квадратный километр — один из лидеров города.

С февраля 2025-го по февраль 2026 года средняя цена предложения в Пресненском районе выросла на 16%. Средняя стоимость квадратного метра в элитных новостройках достигла 2,2 млн рублей.

При этом район остается самым доступным среди премиальных локаций в центре. Это создает дополнительный потенциал для дальнейшего роста, уверен зампред совета директоров ГК «Стилобат» Булат Алимов.

ФАКТ
37% всех сделок на элитном рынке Москвы — в Пресненском районе. Средняя арендная ставка здесь — 155 000 рублей в месяц, рост за год — 18%, отметили в ГК «Сумма Элементов».

Эксперты выделяют микрорайон Шелепиха как отдельную историю.

Он интересен своей близостью к Москва-Сити и набережным. «Близость к рабочим местам, набережные и транспортная доступность формируют высокий арендный спрос», — сказал гендиректор архитектурно-инженерного бюро «ДримФорм» Алексей Жорник.

Главный минус Пресни для инвестора — высокий порог входа. Если горизонт инвестиции — 5−7 лет, район даст предсказуемый результат. Но доходность в процентах здесь может оказаться скромнее, чем в районах с более низкой базой.

Для кого район. Пресня подходит консервативному инвестору с высоким бюджетом: тому, кто хочет не рискованный рывок, а надежный актив с постоянным арендным потоком и гарантированной ликвидностью при продаже.

Филевский парк: космическая история

Филевский парк — район на западе Москвы, между Третьим транспортным кольцом и излучиной Москвы-реки. Отсюда до Москва-Сити — 10 минут на метро. Рядом — один из крупнейших парков города площадью больше 260 гектаров прямо у воды.

Эксперты называют Филевский парк в связке с более широким кластером — «Большим Сити». Это зона, которая формируется вокруг Москва-Сити и включает части Пресненского района, Хорошево-Мневников, Дорогомилова и Филевского парка.

Логика одна: деловой центр расширяется, и районы вокруг него подтягиваются по статусу и цене.

Кроме того, в районе строится Национальный космический центр с 20 000 рабочих мест, заметили в агентстве недвижимости «Бруно». Это потенциальная аудитория арендаторов.

Еще один аргумент — дефицит новых площадок. Район зажат рекой и парком, строить больше практически негде. Это означает низкую конкуренцию при перепродаже и устойчивость цен даже при общей турбулентности рынка.

Для кого район. Для тех, кто понимает: когда строить больше негде, цены идут только в одну сторону. Тем более, когда центр расширяется в твою сторону.

Раменки: тихая гавань с университетской пропиской

Раменки — район на юго-западе Москвы, между проспектом Вернадского и Мичуринским проспектом. Здесь МГУ, Воробьевы горы в пешей доступности, Москва-река и крупные современные жилые комплексы. Район считается одним из самых престижных за пределами ЦАО — и давно входит в топ по арендным ставкам.

Каждый сентябрь в Москву приезжают десятки тысяч студентов МГУ, МГИМО, РАНХиГС, РУДН — и им нужно жилье именно рядом с кампусом, это постоянно воспроизводящийся поток арендаторов, говорит сооснователь сервиса Colife Артем Бабинов.

ФАКТ
Квартиры в районах с университетским кластером сдаются на 15−20% быстрее среднего по Москве — данные Colife.

Взрывного роста цен на квартиры в Раменках никто из опрошенных нами экспертов не обещает. Зато район дает то, что ценится в долгосрочных инвестициях: предсказуемость. Арендатор здесь всегда найдется — студент, преподаватель, сотрудник крупной компании с офисом на юго-западе. Квартира не будет простаивать.

Для кого район. Для инвесторов, кому нужен стабильный арендный поток в сочетании с умеренным, но устойчивым ростом цен.

Какие еще районы называли эксперты

Южнопортовый. Эксперт по недвижимости Анна Зеленская называет его самой недооцененной точкой роста. Это крупная зона редевелопмента в границах старой Москвы: на месте бывших промзон формируется деловой и жилой кластер с набережной. Близость к центру плюс масштаб преобразований создают потенциал для инвестора, но район пока в самом начале пути.

Очаково-Матвеевское. Зеленская обращает внимание на этот район как на недооцененного соседа Раменок. Открытие новых станций метро и запуск МЦД-4 подтягивают локацию по уровню к более престижным соседям. Близость к университетскому кластеру поддерживает арендный спрос.

Можайский. Перспективен из-за комплексного характера застройки: большинство проектов включают социальную, коммерческую и офисную инфраструктуру, формируя полноценные центры притяжения, говорит Максим Самсонов. А в перспективе здесь появится метро, что будет поддерживать рост цен.

Сокол, Аэропорт, Войковский. Артем Бабинов выделяет этот северный кластер отдельно: здесь строятся и уже сданы крупные современные ЖК, а в пешей доступности — офисы крупных российских компаний из технологического и медиасектора. Это формирует стабильный поток арендаторов с высоким доходом.

Обручевский, Черемушки, Коньково. Гендиректор Ortiga Development Станислав Куликов указывает на транспортный драйвер: здесь открылись первые станции Троицкой линии метро — «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Плюс близость Воронцовского парка, Битцевского лесопарка и престижных вузов.

Алексеевский район (ВДНХ). Алексей Жорник называет его в числе перспективных: развитая инфраструктура, транспортная доступность и постепенное обновление жилого фонда формируют устойчивый инвестиционный потенциал. Без резких скачков, но надежно.

Признаки районов, где жилье будет дорожать быстрее рынка. Короткая памятка
  • Активный редевелопмент бывших промзон, когда район меняется системно, а не точечно
  • Новые транспортные проекты, которые еще не в полной мере заложены в цену
  • Близость к деловому кластеру с растущим числом рабочих мест
  • Дефицит новых площадок под застройку — низкая конкуренция при перепродаже
  • Структурный спрос на аренду: студенты, корпоративные арендаторы или семьи с детьми
  • Психологический барьер, который искусственно удерживает цены ниже реального потенциала локации
