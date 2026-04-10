5 лучших районов Москвы для инвестиций в жилье в 2026 году. Исследование
- Сергей Шарков, руководитель отдела поиска и оценки клуба «Деньги».
- Артем Бабинов, сооснователь сервиса Colife.
- Булат Алимов, заместитель председателя совета директоров ГК «Стилобат».
- Максим Лучников, коммерческий директор ГК «Сумма Элементов».
- Александр Гуторов, вице-президент по маркетингу и продажам ГК «Страна Девелопмент».
- Алексей Жорник, генеральный директор бюро «ДримФорм».
- Максим Самсонов, генеральный директор «Ташир Эстейт».
- Станислав Куликов, генеральный директор Ortiga Development.
- Елена Чегодаева, руководитель департамента аналитики и консалтинга агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости».
- Анна Зеленская, эксперт по недвижимости, специалист по новостройкам и ипотечному кредитованию.
- Команда агентства недвижимости «Бруно».
Даниловский район: почти центр, но пока дешевле
Даниловский район — южная граница ЦАО. Здесь Павелецкий вокзал, набережные Москвы‑реки и «ЗИЛАрт» — крупный современный район на месте бывшего автозавода. До Кремля — 5 километров.
Район у Павелецкого вокзала превращается во вторую по значимости офисную локацию Москвы после Москва-Сити: здесь сосредоточено 1,2 млн кв. м офисов класса А, подсчитали в агентстве недвижимости «Бруно».
К концу 2028 года добавится еще 540 000 кв. м. Сотрудники этих офисов — потенциальные арендаторы жилья в пешей доступности.
Даниловский демонстрирует сильную динамику за счет появления качественных проектов бизнес-класса, которые меняют саму структуру локации. Благоустройство набережной дополняет общее развитие территории и повышает ее привлекательность для аренды.
Психологический барьер Третьего транспортного кольца, которое разрезает район, пока удерживает цены ниже уровня ЦАО. Но по мере того, как район заполняется новыми жителями, офисами и инфраструктурой, этот барьер будет слабеть. В этом зазоре между реальным расположением района и его нынешней ценой эксперты и видят инвестиционную идею.
Для кого этот район. Даниловский подходит инвестору, который хочет войти в почти центральную локацию до того, как она окончательно переоценится.
Хорошево-Мневники: транспортная доступность неплохая, но будет еще лучше
Хорошево-Мневники — район на северо-западе Москвы, между Третьим транспортным кольцом и МКАД. Здесь Серебряный бор, излучина Москвы-реки и бывшие промзоны, которые последние годы активно застраиваются.
Еще 10 лет назад район считался спальной периферией. Сейчас — одна из самых обсуждаемых инвестиционных локаций города.
За последние годы район получил МЦК, МЦД и новые станции Большой кольцевой линии. Это уже отразилось в ценах — прирост стоимости квадратного метра здесь составил от 26 до 35% за год против 22% в среднем по рынку, подсчитали в «НДВ Супермаркет Недвижимости».
Но эксперты говорят, что впереди еще один драйвер: здесь строят Рублево-Архангельскую линию метро — новую радиальную ветку, которая свяжет район с центром города. Это еще не в полной мере заложено в стоимость жилья.
Окончательное формирование набережных и завершение застройки бывших промзон дадут дополнительный прирост еще 15−20% к сегодняшним значениям в течение 3−4 лет. Здесь важно не ошибиться с конкретным проектом: дома в пешей доступности от реки и станций будут опережать рынок на 3−5 процентных пунктов ежегодно.
Вице-президент по маркетингу и продажам «Страна Девелопмент» Александр Гуторов говорит: в отличие от других районов, здесь нет бесконтрольной застройки — это создает дефицит качественного жилья и удерживает цены от просадки.
Для кого район. Хорошево-Мневники — для инвестора, который хочет поймать финальную волну роста.
Пресненский район: «дешевый» премиум
Здесь Москва-Сити, парк «Красная Пресня» и набережные Москвы-реки. Район входит в ЦАО и граничит с Садовым кольцом. По концентрации офисов, ресторанов и культурных объектов на квадратный километр — один из лидеров города.
С февраля 2025-го по февраль 2026 года средняя цена предложения в Пресненском районе выросла на 16%. Средняя стоимость квадратного метра в элитных новостройках достигла 2,2 млн рублей.
При этом район остается самым доступным среди премиальных локаций в центре. Это создает дополнительный потенциал для дальнейшего роста, уверен зампред совета директоров ГК «Стилобат» Булат Алимов.
ФАКТ
37% всех сделок на элитном рынке Москвы — в Пресненском районе. Средняя арендная ставка здесь — 155 000 рублей в месяц, рост за год — 18%, отметили в ГК «Сумма Элементов».
Эксперты выделяют микрорайон Шелепиха как отдельную историю.
Он интересен своей близостью к Москва-Сити и набережным. «Близость к рабочим местам, набережные и транспортная доступность формируют высокий арендный спрос», — сказал гендиректор архитектурно-инженерного бюро «ДримФорм» Алексей Жорник.
Главный минус Пресни для инвестора — высокий порог входа. Если горизонт инвестиции — 5−7 лет, район даст предсказуемый результат. Но доходность в процентах здесь может оказаться скромнее, чем в районах с более низкой базой.
Для кого район. Пресня подходит консервативному инвестору с высоким бюджетом: тому, кто хочет не рискованный рывок, а надежный актив с постоянным арендным потоком и гарантированной ликвидностью при продаже.
Филевский парк: космическая история
Филевский парк — район на западе Москвы, между Третьим транспортным кольцом и излучиной Москвы-реки. Отсюда до Москва-Сити — 10 минут на метро. Рядом — один из крупнейших парков города площадью больше 260 гектаров прямо у воды.
Эксперты называют Филевский парк в связке с более широким кластером — «Большим Сити». Это зона, которая формируется вокруг Москва-Сити и включает части Пресненского района, Хорошево-Мневников, Дорогомилова и Филевского парка.
Логика одна: деловой центр расширяется, и районы вокруг него подтягиваются по статусу и цене.
Кроме того, в районе строится Национальный космический центр с 20 000 рабочих мест, заметили в агентстве недвижимости «Бруно». Это потенциальная аудитория арендаторов.
Еще один аргумент — дефицит новых площадок. Район зажат рекой и парком, строить больше практически негде. Это означает низкую конкуренцию при перепродаже и устойчивость цен даже при общей турбулентности рынка.
Для кого район. Для тех, кто понимает: когда строить больше негде, цены идут только в одну сторону. Тем более, когда центр расширяется в твою сторону.
Раменки: тихая гавань с университетской пропиской
Раменки — район на юго-западе Москвы, между проспектом Вернадского и Мичуринским проспектом. Здесь МГУ, Воробьевы горы в пешей доступности, Москва-река и крупные современные жилые комплексы. Район считается одним из самых престижных за пределами ЦАО — и давно входит в топ по арендным ставкам.
Каждый сентябрь в Москву приезжают десятки тысяч студентов МГУ, МГИМО, РАНХиГС, РУДН — и им нужно жилье именно рядом с кампусом, это постоянно воспроизводящийся поток арендаторов, говорит сооснователь сервиса Colife Артем Бабинов.
ФАКТ
Квартиры в районах с университетским кластером сдаются на 15−20% быстрее среднего по Москве — данные Colife.
Взрывного роста цен на квартиры в Раменках никто из опрошенных нами экспертов не обещает. Зато район дает то, что ценится в долгосрочных инвестициях: предсказуемость. Арендатор здесь всегда найдется — студент, преподаватель, сотрудник крупной компании с офисом на юго-западе. Квартира не будет простаивать.
Для кого район. Для инвесторов, кому нужен стабильный арендный поток в сочетании с умеренным, но устойчивым ростом цен.
Какие еще районы называли эксперты
- Южнопортовый. Эксперт по недвижимости Анна Зеленская называет его самой недооцененной точкой роста. Это крупная зона редевелопмента в границах старой Москвы: на месте бывших промзон формируется деловой и жилой кластер с набережной. Близость к центру плюс масштаб преобразований создают потенциал для инвестора, но район пока в самом начале пути.
- Очаково-Матвеевское. Зеленская обращает внимание на этот район как на недооцененного соседа Раменок. Открытие новых станций метро и запуск МЦД-4 подтягивают локацию по уровню к более престижным соседям. Близость к университетскому кластеру поддерживает арендный спрос.
- Можайский. Перспективен из-за комплексного характера застройки: большинство проектов включают социальную, коммерческую и офисную инфраструктуру, формируя полноценные центры притяжения, говорит Максим Самсонов. А в перспективе здесь появится метро, что будет поддерживать рост цен.
- Сокол, Аэропорт, Войковский. Артем Бабинов выделяет этот северный кластер отдельно: здесь строятся и уже сданы крупные современные ЖК, а в пешей доступности — офисы крупных российских компаний из технологического и медиасектора. Это формирует стабильный поток арендаторов с высоким доходом.
- Обручевский, Черемушки, Коньково. Гендиректор Ortiga Development Станислав Куликов указывает на транспортный драйвер: здесь открылись первые станции Троицкой линии метро — «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Плюс близость Воронцовского парка, Битцевского лесопарка и престижных вузов.
- Алексеевский район (ВДНХ). Алексей Жорник называет его в числе перспективных: развитая инфраструктура, транспортная доступность и постепенное обновление жилого фонда формируют устойчивый инвестиционный потенциал. Без резких скачков, но надежно.
- Активный редевелопмент бывших промзон, когда район меняется системно, а не точечно
- Новые транспортные проекты, которые еще не в полной мере заложены в цену
- Близость к деловому кластеру с растущим числом рабочих мест
- Дефицит новых площадок под застройку — низкая конкуренция при перепродаже
- Структурный спрос на аренду: студенты, корпоративные арендаторы или семьи с детьми
- Психологический барьер, который искусственно удерживает цены ниже реального потенциала локации