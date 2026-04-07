Правда ли, что женщинам 45+ не найти работу в 2026 году? Отвечаем за 60 секунд
Что случилось
Около 90% соискательниц старше 45 лет получают отказы при трудоустройстве, *сообщил в марте телеграм-канала Baza со ссылкой на HR-эксперта Гарри Мурадяна. Особенно тяжело, по словам специалиста, приходится женщинам с длительными перерывами в карьере, в том числе из-за декретов.
Почему это важно для рынка труда
В 2026 году найти работу и так непросто: в отдельных сферах соискателей слишком много, особенно среди белых воротничков. По результатам 2025 года на одну вакансию приходилось 8,6 резюме — это почти вдвое больше, чем годом ранее.
Сокращающие найм компании теперь согласны только на самых опытных и многозадачных кандидатов. Поиск работы усложняют и нейросети, которые автоматически отсеивают резюме еще до того, как их увидит эйчар. Такой дополнительный барьер только ухудшает ситуацию.
Есть ли дискриминация на самом деле
- Возрастная дискриминация на рынке труда в целом сокращается, но женщины действительно остаются в зоне риска, поскольку чаще ищут работу в отраслях с огромной конкуренцией.
«Разворот рынка к опытным кадрам» — это пока в первую очередь разворот к мужчинам 45+ в рабочих и технических профессиях, где дефицит особенно высок: водители, рабочие, автомеханики, специалисты на производстве. <...> Сфера, где исторически много женщин — административные роли, офисная поддержка, массовый сервис, — сейчас испытывает давление автоматизации и оптимизации. Компаний, которые сокращают «офисный бэк» и начальные позиции, много, а конкурентов на оставшиеся места — еще больше.
- Декреты по-прежнему воспринимают плохо — хотя перерывы в работе у мужчин проблем обычно не вызывают.
Российский рынок до сих пор плохо умеет «читать» такие траектории: декрет часто воспринимается как «провал», а не как часть жизни, хотя для мужчин «провал» в виде бизнеса или фриланса зачастую рассматривают нейтрально или даже с интересом.
- Найти работу возрастным специалисткам традиционным способом действительно очень сложно — приходится идти другим путем.
К сожалению, пока система не перестроилась, «вход через парадную дверь» (работные сайты) для кандидатов 45+ затруднен. Единственный по-настоящему рабочий инструмент сегодня — это нетворк. Рекомендации и личные связи работают там, где алгоритмы HR-порталов ставят автоматический фильтр.
Чем это опасно для рынка труда
Долгосрочные последствия сложившейся ситуации будут довольно заметными, убежден бизнес-консультант, основатель рекламного агентства «Oganov.Digital» Максим Оганов. Вот к чему может привести нежелание брать на работу возрастных сотрудниц.
- Рост социального неравенства. Женщины столкнутся с дополнительным барьером, что подорвет их финансовую стабильность. Все это скажется и на потреблении, и на экономической активности в целом.
- Потеря человеческого капитала. Люди с огромным опытом либо выпадают из экономики совсем, либо вынуждены соглашаться на позиции ниже своей квалификации.
- Усиление кадрового дефицита в отдельных отраслях. Компании сами сужают себе воронку найма, из-за чего потребность в специалистах только вырастет.
Для кандидатов не из уязвимых групп на короткой дистанции это скорее плюс — конкурентов меньше. Но потенциально для всего рынка это создает большие риски.
Что же делать возрастным специалисткам
У возрастных соискательниц все еще немало возможностей, если они готовы расширить зону поиска и рассмотреть рабочие специальности или сферу услуг, отмечает член центрального совета независимого профсоюза «Новый труд» Саид Гафуров.
Скорее всего, придется быть гибкими и в вопросе зарплатных ожиданий, и в вопросе постоянной или проектной занятости. Главное здесь — вернуться на рынок любым подходящим путем.