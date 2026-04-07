Еще несколько лет назад процесс найма был проще. Сейчас он стал намного длиннее и глубже. Компании добавляют новые этапы, усложняют тестовые задания и даже возвращают финальные встречи в офлайн, чтобы убедиться, что перед ними живой человек, а не ИИ-агент.

По данным исследования Antal Talent, у 37% компаний сроки закрытия вакансий за год увеличились. Поиск специалиста среднего звена занимает от 1 до 3 месяцев. Топ-менеджеров ищут еще дольше, у каждой третьей компании этот процесс растягивается на 4–6 месяцев.

Если 5 лет назад в приоритете были hard-скилы, то сейчас на первый план выходят soft-скилы и совпадение по корпоративным ценностям (Cultural fit).

По словам Татьяны Кутеповой, IT-рекрутера, карьерного консультанта, раньше проверяли только технический стек, а сейчас на первый план вышла проверка на культурный код. Компании ищут «своих» по ценностям, понимая, что переучить специалиста легче, чем переделать человека.

Разные компании расставляют приоритеты по-своему. Одни делают ставку только на твердые навыки, другие — на мягкие, третьи ищут баланс.

На первый план выходят человеческие качества: как человек выстраивает коммуникацию, какие у него рабочие ценности, как он взаимодействует в команде. Иногда руководители и команды готовы в чем-то «пожертвовать» опытом, если понимают, что специалист «свой» по софт-скилам.