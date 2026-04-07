Как пройти собеседование в 2026 году и не провалиться на каверзных вопросах. Инструкция с ответами
Еще несколько лет назад процесс найма был проще. Сейчас он стал намного длиннее и глубже. Компании добавляют новые этапы, усложняют тестовые задания и даже возвращают финальные встречи в офлайн, чтобы убедиться, что перед ними живой человек, а не ИИ-агент.
По данным исследования Antal Talent, у 37% компаний сроки закрытия вакансий за год увеличились. Поиск специалиста среднего звена занимает от 1 до 3 месяцев. Топ-менеджеров ищут еще дольше, у каждой третьей компании этот процесс растягивается на 4–6 месяцев.
Если 5 лет назад в приоритете были hard-скилы, то сейчас на первый план выходят soft-скилы и совпадение по корпоративным ценностям (Cultural fit).
По словам Татьяны Кутеповой, IT-рекрутера, карьерного консультанта, раньше проверяли только технический стек, а сейчас на первый план вышла проверка на культурный код. Компании ищут «своих» по ценностям, понимая, что переучить специалиста легче, чем переделать человека.
Разные компании расставляют приоритеты по-своему. Одни делают ставку только на твердые навыки, другие — на мягкие, третьи ищут баланс.
На первый план выходят человеческие качества: как человек выстраивает коммуникацию, какие у него рабочие ценности, как он взаимодействует в команде. Иногда руководители и команды готовы в чем-то «пожертвовать» опытом, если понимают, что специалист «свой» по софт-скилам.
8 самых базовых вопросов любого собеседования и как на них отвечать
На большинстве собеседований задают одни и те же вопросы. Они кажутся простыми, но именно на них многие срезаются. И не потому, что не знают ответа, а потому, что не понимают, что рекрутер на самом деле проверяет.
Давайте возьмем самые частые вопросы на собеседовании и разберем, что на самом деле стоит за ними.
«Расскажите о себе»
Что это значит
Рекрутер хочет увидеть искру интереса и логику карьерного пути кандидата: откуда пришел, где сейчас, куда движется.
Главная ошибка здесь — уходить в мемуары на 20 минут. Не нужно пересказывать весь ваш опыт. Отвечайте, отталкиваясь от задач в вакансии, расскажите именно о тех случаях, где вы решали похожие задачи.
Как отвечать
Идеальный ответ — краткая связка «прошлое — настоящее — будущее». Пример: Я в IT с 2020 года. Начинал junior-разработчиком в компании, где проходил практику после университета. Мне всегда нравилось разбираться в устройстве сложных систем — от сборки компьютеров в детстве до архитектуры кода сейчас. Сейчас я вырос до Middle+, и мне важно продолжать развиваться именно в разработке высоконагруженных систем.
Дмитрий Книга, старший IT-рекрутер и карьерный консультант, ex-«Яндекс», отмечает, что основная ошибка — отвечать слишком обобщенно или пересказывать резюме. Он советует держаться простой логики: говорить через конкретные вещи, которые вы делали, пересказывая кейсы из своего опыта. Можно коротко обозначить текущую роль, специализацию и последние задачи.
Например, я работаю в продажах около четырех лет, последние два года веду корпоративных клиентов и отвечаю за полный цикл сделки. Сейчас ищу роль с более сложными продуктами и длинным циклом продаж.
«Расскажите о вашем последнем проекте»
Что это значит
Рекрутер проверяет уровень ответственности и понимание бизнес-ценности. Ему важно понять: человек осознает, зачем он делает свою работу, или просто выполняет задачи по инструкции?
Как отвечать
Говорите о своем конкретном вкладе, не нарушая NDA. Формула STAR здесь работает лучше всего: ситуация → задача → действия → результат.
Например: «В онлайн-школе английского не было органического трафика, весь поток шел только через платную рекламу. Задача была запустить блог и вывести статьи в топ поисковой выдачи, чтобы снизить зависимость от платных каналов. Я собрал семантику, написал 15 статей под низкочастотные запросы. Через 4 месяца блог приносил 8000 уникальных посетителей в месяц, 3 статьи вышли в топ-5 Google».
Работодатель смотрит не на абстрактный потенциал, а на довольно простой вопрос: какие задачи этот кандидат сможет закрыть в ближайшее время? Сильнее всего сейчас оценивают последний опыт. Наиболее релевантный опыт — то, чем кандидат занимался последние 1–3 года. Не так важно, в какой компании работал кандидат, важнее — чем именно он занимался, какие решения принимал и за что отвечал. Рекрутер смотрит на то, как кандидат объясняет свои действия, понимает ли причинно-следственные связи, может ли разобрать свою работу, а не просто перечислить ее.
«Почему вы решили уйти с предыдущего места?»
Что это значит
Рекрутер проверяет совместимость. Если вы уходите от микроменеджмента, а в новой компании он есть, то оба зря потратите время.
Как отвечать
Татьяна Кутепова советует отвечать честно, но без токсичности и позиции жертвы.
Например: «В компании изменился вектор: руководство решило перевести всех в офис. Для моей личной эффективности критична удаленная работа — в таком формате я выдаю более качественный результат. Я пытался обсудить гибридный график с лидом, но компромисс найти не удалось. Поэтому я ищу команду, где ценят автономность и работают на результат, а не на часы в офисе».
Главное правило — не говорить негативно о руководителях, командах и компании. Даже если был конфликт, лучше нейтрально: «не сошлись в видении задач», «не договорились по условиям». Причина, которую озвучивает кандидат, воспринимается как его мотивация, и компания примеряет ее на себя. Если причина связана с деньгами — это нормально, но лучше не делать деньги единственным мотивом: добавьте задачи, развитие, продукт, уровень ответственности. Также я бы избегала формулировки «выгорание» — на рынке она часто воспринимается негативно.
Дмитрий Книга говорит, что лучше объяснять через развитие и задачи, а не через недовольство.
Например: «На текущем месте я закрыл основные задачи и дальше рост ограничен, поэтому ищу возможность двигаться в более сложные проекты».
«Какой проект/работу вы ищете сейчас?»
Что это значит
Здесь проверяют мотивацию. Вы целенаправленно идете в эту компанию или рассылаете резюме всем подряд? Убытки от найма «не того» человека огромны, поэтому компании важно знать, что вас зажигает. Поэтому будьте конкретны в своих ожиданиях.
Как отвечать
Нежелательная формулировка: «мне все равно, что делать, главное — зарплата». Лучше назвать 2–4 реальных критерия: один — про задачи/продукт/роль, остальные — про условия (зарплата, формат работы, тип оформления и т. д.).
Например: «Мне интересны масштабируемые проекты с минимумом legacy и современным стеком. Я ищу культуру доверия, где нет микроменеджмента, но есть высокая планка качества кода. Взамен я даю полную вовлеченность и архитектурно чистые решения, которые не придется рефакторить через месяц».
«Какие ваши ожидания по зарплате?»
Что это значит
Попытки «угадать» почти всегда работают хуже, чем честная и аргументированная позиция. У рекрутера, как правило, уже есть вилка от руководителя — задача этапа просто сверить ожидания сторон.
Как отвечать
Мария Кеменова советует заранее определить комфортный уровень, свериться с рынком (открытые источники, коллеги, HR) и быть готовым объяснить сумму.
Например: «Рассматриваю предложения от 100 тыс. Это соответствует среднему уровню по рынку и моему текущему опыту». Или «на прошлом месте было около 80 тыс., за это время я усилил(а) компетенции в "этом" и "этом", поэтому ориентируюсь на 100 тыс.+».
«Какие ваши сильные и слабые стороны?»
Что это значит
Нужно прощупать ваши белые пятна и точки роста.
Как отвечать
Про сильные стороны лучше говорить в рамках роли, на которую претендуете.
Например, если претендуете на должность менеджера, то можно сказать: «Моя сильная сторона — это коммуникация, я могу найти общий язык с любым человеком».
Если говорите про слабые стороны, то они должны звучат в положительном ключе.
Важно, чтобы минус звучал скорее как плюс. «Я ленивый» — это минус, «Я чувствую себя некомфортно в суете и хаосе, поэтому стараюсь все оптимизировать и упростить для себя. Внедряю новые технологии, смотрю на процессы и предлагаю постоянно что-то новое для оптимизации» — это звучит как плюс.
Не нужно ничего придумывать, лучше найти в себе личные качества, которые подходят под вакансию, и рассказать о них.
«Почему мы должны выбрать именно вас?»
Что это значит
Рекрутер проверяет, умеете ли вы формулировать свою ценность для конкретной команды. Абстрактное «я ответственный и коммуникабельный» не работает.
Как отвечать
Не так важно, что именно вы скажете. И главное не доказать «да я крутой» или «если возьмете, убедитесь, что не прогадали», а показать, что вы умеете собраться и внятно говорить о своих сильных сторонах.
Хороший ответ строится на пересечении трех вещей: что нужно компании по вакансии, что вы умеете лучше других и какой конкретный результат уже давали в похожих задачах.
«Кем видите себя через 5 лет?»
Что это значит
Работодатель хочет понять, насколько осознанно вы выбираете эту позицию и не уйдете ли через месяц.
Как отвечать
Поэтому отвечайте конкретно, что вас привлекает в этой должности и как она вписывается в ваше будущее.
Даже если вы думаете сменить сферу, то ответ должен быть направлен на роль, про которую говорите. То есть вы не врете, вы просто ведете диалог именно про ту позицию, которая есть в компании, и в рамках нее говорите, что хотите быть тем и тем, а что там дальше и какие мысли — уже к этой роли не относятся, и говорить про это необязательно.
Свои долгосрочные личные планы раскрывать не обязательно, важно показать, что вы понимаете, куда развиваетесь профессионально.
Топ-9 каверзных вопросов и алгоритм ответа на них
Эти вопросы могут загнать в тупик. Но задача рекрутера не завалить вас, а посмотреть, как вы умеете думать и держаться в нестандартной ситуации.
Отвечайте спокойно, без сарказма, старайтесь быть доброжелательным.
Каверзные вопросы — это те вопросы, на которые нет правильного ответа и нельзя сказать какой-то факт. Здесь проверяют зрелость, мотивацию, взрослую позицию, ценности, поведение в стрессовой ситуации или какой-то другой рабочей.
Нестандартные вопросы могут зависеть от сферы работы.
Чаще всего это провокационные вопросы или описание нестандартной (сложной) ситуации из опыта компании с предложением ее разрешить («Как бы вы действовали?»). Они проверяют то, что важно для конкретной позиции: для кого-то — умение отстоять свою точку зрения, для кого-то — гибкость и умение подстроиться под заказчика.
Рассмотрим несколько типов каверзных вопросов.
Личные и мотивационные
Это вопросы про цели, планы и профессиональную мотивацию. Отвечать нужно в рамках роли, без лишних эмоций, показывая взрослую позицию.
Примеры таких вопросов:
«Если бы вам не нужно было работать, чем бы вы занялись?»
Что это значит
Проверяют подлинные интересы и внутреннюю мотивацию. Рекрутеру важно понять, вы работаете только ради денег или у вас есть настоящий интерес к делу.
Как отвечать
Хороший ответ — тот, где хобби или увлечения перекликаются с профессиональными качествами. Плохой — «лежал бы на диване».
«Чему вы учились за последний год?»
Что это значит
Рекрутер хочет понять, развиваетесь вы в профессии или сидите на одном месте.
Как отвечать
Хороший ответ — конкретный навык, курс или инструмент с понятной привязкой к работе.
Так работодатель может оценить, насколько вы обучаемы, гибки и адаптивны. Даже если вы не проходили никакого специального обучения в последнее время, можно сказать, что вы следите за трендами в своей сфере деятельности, или вспомнить какие-то задачи из тех, что вы решали на предыдущем месте работы, и что в них нового и нестандартного было лично для вас.
Если вы читаете профессиональную литературу, перечислите авторов и названия и укажите, что применяете в работе.
«Готовы ли вы перерабатывать / быть всегда на связи?»
Что это значит
Проверяют зрелость позиции, умеете ли вы разделять работу и личную жизнь и говорите ли об этом без ультиматумов.
Как отвечать
Хороший ответ — признаете, что форс-мажоры бывают, но обозначаете границы.
Здесь важна позиция, да, я с командой заодно, но у меня есть разделение, и посвящать все время работе я не готов. Пример ответа: «Я разделяю работу и личную жизнь — не готов каждый день работать по вечерам, но понимаю, что такие ситуации могут быть в важные периоды. В другое время я смогу настроить работу так, чтобы не было переработок».
Не нужно говорить, что вы готовы всегда быть на связи, если это не так и вам это некомфортно. Будьте честны с рекрутером и с собой.
Профессиональные и поведенческие
Эти вопросы про то, как вы действуете в команде, берете ли на себя ответственность, умеете ли признавать ошибки и делать выводы.
«Расскажите о своем факапе»
Что это значит
Работодатель хочет узнать, как вы работаете в сложных ситуациях, как выходите из них. У него нет задачи вас «завалить», потому что ошибки бывают у всех.
Адекватный работодатель понимает, что хороший сотрудник — не тот, кто совсем не ошибается (это нереально), а тот, кто не опускает руки в сложных обстоятельствах, умеет признавать ответственность и находит эффективные способы исправить или даже улучшить положение.
Как отвечать
Спокойно разберите ситуацию, где была ошибка, что предприняли, какой вывод сделали. Ответ «у меня не было ошибок» — красный флаг для любого рекрутера.
Здесь важно не пытаться выглядеть идеальным. Нормальный ответ — спокойно разобрать ситуацию: где были ошибки, что из этого получилось и как изменился подход.
Иногда спрашивают, что бы вы сделали иначе в прошлом опыте. Это про умение анализировать свои решения. Хорошо звучит, когда кандидат может сказать, что изначально выбрал слишком сложный путь и сейчас начал бы с более простого решения.
Вопросы-ситуации
Что это значит
Рекрутер описывает рабочую ситуацию и спрашивает, что бы вы сделали. Это может быть выбор варианта с обоснованием или разбор кейса. Проверяют логику решений, креативное мышление, реакцию на стресс и склонность к конфликту.
Как отвечать
Отвечать можно через реальный опыт или гипотетически. Главное, показать ход рассуждений.
Пример вопроса-ситуации:
|Вопрос
|Ответ
|Партнер компании ранее предоставлял скидку в размере 20%, но в последний месяц скидки нет, на вопрос, с чем связано, не отвечает. Какие вы бы предприняли шаги в разрешении данного вопроса? Почему именно так? А если он скажет, что уже согласовал это с директором?
|Сначала проанализирую других поставщиков: какие они предлагают условия по поставкам, стоимости, спецпредложениям — устрою новый так называемый тендер. Изучу, что указано в договоре с партнером, проконсультируюсь с юристом. Дополнительно уточню у коллег, что могло стать причиной, и буду отталкиваться от всей полученной информации. Свяжусь с партнером, предложу встречу и в индивидуальной беседе задам вопросы по перемене деловых отношений. Предложу варианты возврата к предыдущим договоренностям. Если не пойдет на контакт, то изложу информацию в корректной форме от юриста.
Также вопросы могут проверять ваши приоритеты и умение выбирать важное.
Вы разговариваете с клиентом, и у вас звонит телефон, ваши действия? Этот вопрос показывает, понимает ли кандидат стоимость упущенной выгоды компании. Правильный ответ: «Попрошу клиента, с которым разговариваю, подождать и отвечу на звонок, возьму необходимую информацию и вернусь к клиенту.
Ориентируйтесь на пользу для компании и отвечайте в соответствии с этим.
Аналитика и логика
Здесь важен не «идеально правильный» ответ, а ход мысли. Главное, не молчать, а показывать, как вы рассуждаете. Не давайте повода додумывать за вас.
«Почему некоторые компании нанимают людей по гороскопам или нумерологии?»
Что это значит
Проверяют критическое мышление и отношение к принятию решений в условиях неопределенности.
Как отвечать
Не уходите в осуждение или фанатизм. Покажите, что вы опираетесь на данные, но понимаете, как другие пытаются справиться со стрессом найма.
Пример ответа: «Думаю, это попытка работодателей снизить риск ошибки и найти "волшебную таблетку" в условиях кадрового дефицита. Для меня же наем — это математика компетенций и проверка культурного кода. Я предпочитаю опираться на доказательные методы оценки: структурированные интервью и тестовые задания».
«С каким животным вы себя ассоциируете?»
Что это значит
Это тест на метафорическое мышление и самоидентификацию. Важна не биология, а качества, которые вы транслируете.
Как отвечать
Выбирайте животное, чьи повадки коррелируют с вашей профессиональной ролью. Избегайте слишком агрессивных или слишком «жертвенных» образов.
Пример ответа: «Я бы выбрал волка. В массовой культуре их считают одиночками, но на самом деле это одни из самых эффективных командных игроков в природе. У них четкая иерархия, высокая выносливость, и они всегда ориентированы на общий результат стаи. Это близко моему стилю работы в IT-команде».
Обязательно обоснуйте свой ответ. Если вы просто скажете «с зайцем», то могут решить, что вы трусливый. Поэтому не давайте повода додумывать. «С зайцем, потому что я такой же шустрый в работе», это уже не додумаешь и звучит как плюс для команды.
Неудобные, личные и «умные» вопросы
Воспринимайте такие вопросы не как нападение, а как бесценный источник информации о корпоративной культуре, который не найти в описании вакансии.
Придерживаться правила, что все вопросы, которые задают, только из интереса к вашей личности, к вашему опыту работы. Так многие вопросы не будут ставить в тупик или вызывать ощущение токсичности.
Какие вопросы могут задать:
Придирки к внешности («Почему вы пришли на собеседование в футболке?»)
Что это значит
Чаще всего это проверка на стрессоустойчивость или признак жесткого микроменеджмента. Здесь фокус на форме, а не на содержании.
Как отвечать
Отвечайте спокойно и доброжелательно.
Например: «Для меня это формат, в котором я максимально продуктивен, но я всегда открыт к обсуждению дресс-кода, если в компании приняты другие стандарты» или «Так это моя любимая футболка, она мне все время удачу приносит, всегда надеваю в важные моменты».
Подумайте, готовы ли вы работать там, где ваш комфорт вторичен по сравнению с регламентом. Если нет, то следует подыскать что-то другое.
Личные вопросы («Вам 25, вы выйдете замуж, уйдете в декрет»)
Что это значит
Скорее всего, работодатель уже «обжигался» и теперь транслирует недоверие. Это маркер низкой гибкости бизнес-процессов и нежелания брать на себя ответственность за человеческий фактор.
Как отвечать
Вы имеете полное право не обсуждать личное. Отвечайте через призму профессионализма.
Например: «Мои личные планы не влияют на мои карьерные цели. Я ищу долгосрочное сотрудничество и готов обсуждать мои KPI и зоны ответственности на ближайшие 2–3 года» или «Понимаю, что вас может это волновать, мне не очень комфортно говорить о личной жизни, но могу уверить, что я сделаю все возможное, чтобы не подвести вас и команду».
Вопросы на эрудицию («Сколько планет в Солнечной системе?»)
Что это значит
Часто это проверка не на знание факта, а на то, как вы реагируете в стрессовой ситуации, поэтому важно не молчать. Если вы чего-то не знаете, это нормально.
Как отвечать
Здесь мнение экспертов разделились. Одни советуют прямо сказать, что вы не знаете ответа. Другие утверждают, что лучше не говорить «я не знаю», а предложить какое-то решение.
Например: «Точное число планет сейчас дискуссионно в науке, но если нам важна эта метрика для проекта, я знаю, где найти верифицированные данные за 30 секунд».
Сохраняйте внутреннее достоинство. Если вам некомфортно уже на этапе знакомства, это важный сигнал. Вы не обязаны играть по правилам, которые нарушают ваши границы.
Иногда лучший способ «хакнуть» токсичный наем — это вежливо поблагодарить за время и вовремя уйти.
Что делать, если не знаете ответа
Собеседование — это стресс. Если у вас спрашивают то, чего вы не знаете, или вы не уверены, как лучше ответить, то можно растеряться и начать нервничать.
Чтобы этого не случилось, эксперты советуют:
Легализовать паузу. Если нужно время, возьмите его открыто: «Хороший вопрос, мне нужно 10 секунд, чтобы структурировать ответ». Это выглядит солиднее, чем мучительное молчание, и показывает вашу самостоятельность и осознанность.
Сделайте глубокий вдох перед ответом, это снимет лишнее напряжение.
Рассуждать вслух. Если не знаете ответа, расскажите, как бы вы подошли к задаче, с чего бы начали.
Если вы не знаете точного ответа, покажите свой алгоритм мышления. «Я не сталкивался именно с этим инструментом, но если проводить аналогию с (название знакомой технологии), то я бы действовал так...» Вы не «плаваете», вы занимаетесь аналитикой на лету.
Держать карту достижений перед глазами. Возьмите на интервью не просто лист с текстом, а карту достижений (Mind Map): цифры, названия проектов, ключевые KPI. Если забыли детали, просто бросьте взгляд на ключевое слово. Это вернет вас в «поток», но не превратит в читающего с листа робота.
Ответить позже. Если вам сложно ответить прямо сейчас, предложите прислать ответ в сообщении. Это демонстрирует вашу адаптивность и ориентацию на результат. Рекрутеры положительно реагируют на такую проактивность.
Можно зафиксировать вопрос, подготовиться дома и дать ответ в следующий раз либо сказать: «Сейчас я не готов ответить, можно я подумаю и пришлю ответ в сообщении после собеседования?» Это покажет, что вы не бросили вопрос, взяли ответственность, и будет плюсом.
Не переключайте тему агрессивно. Попытка резко сменить тему выглядит как бегство. Лучше «приземлите» вопрос на свой опыт: «С этой спецификой я не работал, но могу рассказать, как я решал похожую задачу в условиях дефицита данных...» Это переводит разговор в зону вашей компетентности.
Если вы боитесь ошибиться, можно признаться в том, что у вас недостаточно информации, чтобы ответить на этот вопрос, и при этом вы не хотите вводить другого человека в заблуждение, поэтому вы не хотите что-то выдумывать. Это покажет вашу честность и открытость, а также умение признавать области своего незнания, что работодатель может оценить выше, чем ваше желание показать себя тем, кем вы не являетесь.
Если не знаете ответа, не молчите, пробуйте рассуждать, переводите на свой опыт или в крайнем случае предложите ответить позже.
Не только компания выбирает вас, но и вы ее
Не забывайте, что не только компания выбирает вас, но и вы компанию. Задавайте вопросы сами, чтобы понять, будет ли вам комфортно здесь работать.
В 2026 году интервью — это не экзамен, а равноправные переговоры. Чем больше острых и структурных вопросов задаст специалист «на берегу», тем ниже риск совершить дорогостоящую ошибку и для бизнеса, и для человека.
Рекрутеры воспринимают активность положительно. Это означает, что вы действительно настроены решительно и хотите работать в компании. Хуже, если ничего не спросите, это выглядит как безразличие.
Хорошо, когда вопросы касаются задач, команды, процессов и ожиданий. Это показывает, что кандидат думает наперед и оценивает ситуацию. При этом, если вопросы ограничиваются только условиями и бонусами, это выглядит слабее, потому что создается ощущение, что важна только внешняя сторона, а не сама работа.
|Стандартные вопросы
|Нестандартные вопросы
|Какие результаты вы ждете от нового специалиста? По каким критериям поймете, что испытательный срок пройден успешно?
|Есть ли у вас сейчас сомнения по моей кандидатуре, которые я могу прояснить прямо сейчас?
|Какая сейчас команда и из кого она состоит? Кто будет руководителем?
|По какой причине чаще всего приходится отказывать кандидатам на эту позицию?
|Как бы вы охарактеризовали корпоративную культуру в компании? Атмосферу в команде, в которой предстоит работать?
|Почему вы сами выбрали эту компанию и что удерживает вас здесь сегодня?
|Если все сложится и я выйду, какие будут первые задачи?
|Чего в этой вакансии нет, что стоило бы туда добавить для честности? Какая часть работы самая рутинная или «неблагодарная»?
|Что сейчас самое сложное в работе на этой позиции?
|Как в компании относятся к концепции «права на отключение» после рабочего дня? Как выстроена коммуникация в экстренных случаях?
|Как в компании принято давать обратную связь — это регулярные 1-on-1 или только когда что-то идет не так?
|Как в компании принимаются решения: слово только за менеджментом или есть возможность проявлять инициативу снизу?
|Какие ИИ-инструменты уже внедрены в рабочие процессы? Поощряется ли использование нейросетей для автоматизации рутины?
|Если проранжировать ваши задачи по затраченному времени, чего будет больше всего?
|Какие еще будут этапы отбора и в какие сроки ждать обратную связь?
|Если еще что-то важное, что я не спросил сегодня у вас, что мне важно знать для прохождения испытательного срока и вообще успешной работы в компании?
|Почему ушел сотрудник с той позиции, которую вы рассматриваете?
|Как складывается финансовая часть?
Собеседование — это «демоверсия» будущей работы. Если вам неприятны вопросы рекрутера, его отношение, напрягают уклончивые ответы, то это повод задуматься. А хотите ли вы работать здесь? Ведь на этой компании свет клином не сошелся и есть другие, более адекватные компании, где вам будут рады.