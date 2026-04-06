Есть ли смысл искать стажировку в 2026 году при повальном сокращении найма? Рассказываем за 60 секунд
О чем речь
В 2026 году в России неуклонно сокращается наем: число вакансий падает, а количество резюме только растет. При этом компании не спешат привлекать новичков на места ушедших сотрудников, предпочитая распределять обязанности уволившихся между их бывшими коллегами и алгоритмами.
При чем тут стажировки
Сложившаяся ситуация наводит на вопрос: имеют ли стажировки смысл в таких условиях и не пытаются ли сейчас компании закрыть потребность в кадрах дешевыми стажерами? Если тренд есть или стажировки сами по себе достаточно популярны, это может стать как началом, так и продолжением карьеры.
Что на это говорят эксперты
- Как такового тренда на наем стажеров вместо сотрудников нет — отдельные компании могут обращаться к подобной практике, но массово работодатели это не делают.
Стажеры вместо штатных сотрудников — скорее локальный ход, чем тренд рынка. Большинство компаний не заменяют опытных специалистов на стажеров, а как раз наоборот: сокращают численность, сворачивают инновационные проекты и стажерские программы... Сейчас ценнее универсальные сотрудники, которые могут закрывать несколько функций сразу.
- Стажировки остаются рабочим карьерным вариантом — с возможностью закрепиться в штате.
Могут ли стажеры претендовать на место в штате сейчас? Я считаю, что да, но это сильно зависит от компании, сферы деятельности и самой программы. В хороших компаниях стажировка — это реальный шанс получить работу. Отказ после стажировки, конечно, возможен, но чаще он связан с несоответствием кандидата требованиям или ограниченным количеством мест.
- Стажеры могут повысить свои шансы на успех — если хорошо поработают.
Все зависит от того, как сотрудник зарекомендует себя во время этой стажировки и какие его навыки могут быть полезны компании. Если за время стажировки сотрудник был активен, инициативен и включался в проекты вне своих обязанностей, то шанс остаться в компании сильно возрастает. Как правило, если компания нашла возможность взять стажера, она открыто обсуждает, на какой промежуток времени эта возможность у них есть и каковы дальнейшие перспективы.
Подводные камни
В условиях сокращения вакансий и общего ужесточения рынка труда отдельные, не слишком добросовестные компании (в первую очередь небольшие) могут пытаться использовать стажеров как дешевую рабочую силу: нанять с условием скромного вознаграждения и вскоре избавиться.
Но бить тревогу рано: ситуация не повторяется в том же масштабе, как в начале нулевых, отмечают эксперты. Рынок труда стал более регулируемым и прозрачным, но бдительность стажерам терять не стоит.
Если оценивать по затратам на зарплату, то наем стажеров действительно кажется способом сэкономить. Но на практике все куда сложнее.
Временные и трудозатраты на внутреннее обучение новичков и их интеграцию в бизнес-процессы при пересчете в деньги нередко оказываются куда выше, чем экономия на вознаграждении. В результате работодатель может потратить на стажера больше, чем на опытного сотрудника.
Что в итоге
Стажировки все еще отличный способ начать (или поддержать) карьеру, так как предложений на рынке меньше, а кандидатов становится больше, отмечают эксперты. Любой опыт сегодня может выделить начинающих специалистов из общего числа кандидатов, поэтому не стоит пренебрегать этой возможностью.