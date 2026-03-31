В России опять захотели ввести шестидневную рабочую неделю. Как она может обрушить рынок труда?
Что случилось
В понедельник, 30 марта, предприниматель Олег Дерипаска призвал россиян к переходу на шестидневную рабочую неделю с 12-часовыми сменами. По его задумке, жители страны должны работать с 8 утра до 8 вечера с понедельника по субботу.
Свое предложение Дерипаска объяснил глубоким кризисом, вызванным «тяжелой трансформацией: от глобальных возможностей, которые у нас были, — к региональным, со всевозможными ограничениями».
Но этот путь все равно придется пройти и желательно как можно быстрее. Согласен, ресурсов у нас не так много. Если точнее, только один, и связан он с нашей национальной особенностью: в тяжелые минуты мы умеем собраться и работать больше.
В заключение предприниматель отметил, что знает несколько десятков людей, которые еще с 1990-х годов живут и работают по такому графику. Им «будет полегче, чем остальным».
По Трудовому кодексу продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Еще 42 часа непрерывно россияне должны еженедельно отдыхать.
Это не согласуется с предложением предпринимателя: по его задумке, работать придется аж 72 часа в неделю, а на непрерывный отдых останется только 36 часов (c 20:00 субботы до 08:00 понедельника).
У предложения Дерипаски уже нашлись сторонники. Идею перехода на шестидневку поддержал академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Уже часть экономики нашей перешла давно [на такой график], они не только в субботу, но и в воскресенье работают, круглосуточная работа идет. А что касается всех остальных отраслей, во всяком случае большинство, в принципе, может это сделать, но надо законодательство подводить под это.
По мнению Онищенко, отдельные отрасли промышленности (например, добывающие и перерабатывающие) уже могли бы перейти на шестидневную неделю с 12-часовым рабочим днем. Но только при условии денежной компенсации работникам и максимальных возможностей для восстановления.
Позже встревоженных россиян поспешили успокоить в Госдуме. Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заверил, что вопрос о шестидневке в парламенте не обсуждается, законопроектов таких нет, как и оформленных предложений по теме.
Насущной потребности вводить шестидневную рабочую неделю не увидел и глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Он убежден: россиянам нужно дать возможность работать больше, если они этого действительно хотят, но не с помощью таких радикальных решений.
Что в России говорили о шестидневке раньше
В конце 2025 года сам Онищенко выступал с предложением перехода на шестидневную рабочую неделю в России. Он отмечал, что в стране «давно пора» это сделать, «если мы собираемся поднимать экономику».
Депутат Нилов и тогда отмечал, что это неподходящий сценарий для россиян, которые, наоборот, должны больше отдыхать.
Это, конечно, является нагрузкой на организм. Мы, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы люди меньше работали, больше тратили время на себя, на родных, на близких, на спорт, на здоровье, на досуг. Это будет продлевать жизнь, это будет влиять положительно на демографию, это будет влиять положительно на то, чтобы люди меньше болели.
До этого шестидневка становилась предметом дискуссии в середине 2023 года. Тогда с предложением о ее введении выступила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».
Необходимость более продолжительной рабочей недели там объясняли запросом на повышение прочности национальной экономики в условиях современных вызовов, а именно масштабных ограничительных мер, которые увеличили нагрузку на этот сектор.
Идею вскоре раскритиковали как политики, так и представители бизнес-сообщества.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что шестидневка не соответствует принципу социального государства, политика которого по Конституции направлена «на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
В Российском союзе промышленников и предпринимателей напомнили, что 40-часовая рабочая неделя — это научно обоснованная норма, увеличение которой лишь снизит производительность труда, ухудшит состояние здоровья работников и в целом «нанесет экономике серьезный ущерб».
«Далеко не у всех компаний восстановился спрос и логистические цепочки, что не позволит им в полном объеме оплачивать дополнительный рабочий день. Шестидневная рабочая неделя уменьшит возможности для реализации волонтерских проектов, крайне важных в текущих условиях», — подчеркивали в РСПП.
Чуть позже тему шестидневки прокомментировал министр труда Антон Котяков. Он подчеркнул, что ведомство не поддерживает установление такой рабочей недели на законодательном уровне.
При этом глава Минтруда напомнил, что работодатели и сотрудники могут сами договариваться о сокращенной или удлиненной рабочей недели при необходимости.
В СССР шесть дней в неделю работали довольно долго — с 1917-го до 1967 года. Тогда приняли постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о переходе на пятидневную 42-часовую рабочую неделю с 8-часовым рабочим днем.
При этом продолжительность рабочего времени не изменилась: до этого в Советском Союзе работали те же 42 часа, но по 7 часов в день.
Негативным последствием нового графика стало появление так называемых «черных суббот». Поскольку в неделю отрабатывались только 40 из 42 часов, оставшиеся 2 часа копились для одной из суббот месяца.
В 1971 году рабочую неделю сократили до 41 часа, а уже в 1991-м, незадолго до распада Советского Союза, до 40 часов.
Принесет ли пользу экономике шестидневная рабочая неделя
Выгодна ли шестидневка компаниям?
Для большинства работодателей удлиненный режим работы скорее станет источником дополнительных издержек. Вот к чему может привести введение шестидневной рабочей недели, по мнению профессора Финансового университета Сергея Толкачева.
- Падение мотивации, увеличение стресса и, как следствие, текучесть кадров. Компаниям придется искать и обучать новых сотрудников, и затраты на это почти наверняка превысят гипотетическую выгоду от дополнительного рабочего дня.
- Дополнительные расходы на коммунальные услуги. Например, на электричество, отопление, обслуживание оборудования и так далее.
- Усталость и выгорание сотрудников и, как следствие, рост ошибок и снижение качества продукции или услуг.
С рациональной точки зрения организации стремятся оптимизировать расходы и повысить эффективность, а шестидневная рабочая неделя не приведет к такой оптимизации, а вместо этого может создать дополнительные проблемы.
Тем не менее шестидневка может быть выгодной, но только в нескольких случаях и с большими оговорками.
Такой график работы может быть рациональным только на производстве с непрерывным циклом, но там чаще всего работают сменами, чтобы снизить нагрузку на сотрудников, и в краткосрочных условиях кризиса, когда нужно в быстрые сроки нарастить мощность.
В остальных случаях шестидневная рабочая неделя только сыграет против работодателя.
Повысит ли шестидневка производительность труда?
Вряд ли, ведь она почти никогда не повышается только от того, что сотрудник дольше находится на рабочем месте.
Производительность расчет за счет инвестиций, технологий, модернизации оборудования, лучшей организации процессов, обучения, автоматизации и грамотного управления, отмечает Кырлан Марчел, доцент Финансового университета при правительстве РФ. И все это фактически не имеет отношения к более длительной рабочей неделе.
Велика вероятность, что на шестидневке сотрудники будут просто отсиживать дополнительные часы без должной отдачи. Это, наоборот, лишь усугубит проблему низкой производительности труда.
Согласно нашим данным, на предприятиях, где шестидневка вводилась в 2025–2026 годах, фиксируется снижение выработки на одного сотрудника после второго месяца такого режима в среднем на 12–15% относительно базового периода при пятидневке. При этом растет число ошибок, связанных с утомлением, и увеличивается время на их исправление.
Так что для решения системной проблемы нужны системные решения: инвестиции в оборудование, технологии и развитие сотрудников, оптимизация рабочих процессов, автоматизация и цифровизация, а не шестидневка.
Улучшит или усугубит шестидневка ситуацию на рынке труда?
В СМИ то и дело появляются новости о сокращениях (правда, Минтруд подчеркивает, что их нельзя назвать массовыми), безработица в России остается на рекордно низком уровне, а компании нанимают все меньше работников. Все это говорит о том, что рынок труда в России в 2026 году стал куда осторожнее. И шестидневка тут только навредит.
В такой среде шестидневка может не снять напряжение, а усилить дисбаланс. Работодатели получат краткосрочное увеличение присутствия людей на рабочих местах, но часть сотрудников начнет активнее искать более щадящие форматы занятости, а часть просто выпадет из продуктивной работы из-за перегрузки.
Более того, шестидневка может сама стать аргументом в пользу сокращения персонала, убеждена Екатерина Агаева. Если работники могут трудиться больше, значит, можно перераспределить нагрузку на меньшее число сотрудников, — к такому выводу могут прийти работодатели и запланировать сокращения.
После увольнений (по собственному желанию или без него) наверняка не все смогут найти новую работу (ведь наем в России замедлился) и в итоге окажутся в статусе безработных. Надолго ли — вопрос открытый.
Как шестидневка может сказаться на здоровье
Скорее всего, негативно. Реабилитолог и невролог Алексей Кудряшов отмечал, что непривычный график может вызвать самые разные проблемы. Вот о чем он предлагал задуматься.
- Биологический аспект. Большинство людей привыкли по субботам вставать позже обычного. Работа в привычный выходной может привести к сбою биологических ритмов.
- Социальный аспект. Из-за работы по субботам россиянам придется отказаться от привычных планов: бытовых, семейных и прочих дел.
- Психологический аспект. Привычка «до пятницы дотянули — дальше отдыхаем» окажется неактуальной, что может вызывать психологическую нагрузку.
А для некоторых россиян вызванная шестидневкой нагрузка может стать особенно серьезной.
«Скажем так, те люди, у которых уже есть десинхроноз, есть какие-то хронические заболевания или они только-только вышли с больничного, переболели чем-то, — для них, конечно, это будет умеренная нагрузка, которую нужно пережить», — отмечал специалист.
Рабочий график — это, конечно, вопрос привычки. Вопрос здесь в том, успеют ли россияне привыкнуть к дополнительным рабочим субботам до того, как ощутят на себе все последствия перемен.