Что случилось

В понедельник, 30 марта, предприниматель Олег Дерипаска призвал россиян к переходу на шестидневную рабочую неделю с 12-часовыми сменами. По его задумке, жители страны должны работать с 8 утра до 8 вечера с понедельника по субботу.

Свое предложение Дерипаска объяснил глубоким кризисом, вызванным «тяжелой трансформацией: от глобальных возможностей, которые у нас были, — к региональным, со всевозможными ограничениями».