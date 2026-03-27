Работник и работодатель могут договориться о неполном рабочем времени, как при приеме на работу, так и позднее, уже в процессе сотрудничества. Инициатором может быть и тот и другой, но в каждом случае будут свои нюансы.

Иногда неполный рабочий день или неделю путают с сокращенной, но это разные понятия, и между ними есть принципиальные отличия.

Чем неполное рабочее время отличается от сокращенного

Сокращенное рабочее время устанавливают для отдельных категорий работников. К ним, в частности, относятся:

несовершеннолетние (дети до 16 лет работают не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов);

инвалиды I и II группы (не более 35 часов в неделю);

работники с вредными условиями труда (не более 36 часов в неделю);

педагоги, медики и некоторые другие категории, для которых сокращенная продолжительность установлена федеральными законами.

Для этих категорий сокращенная продолжительность рабочего времени — норма, соответственно, и оплачивают такую работу в полном размере, без пропорционального уменьшения.

Неполное рабочее время устанавливается по соглашению сторон или по инициативе работодателя и всегда оплачивается пропорционально отработанному времени.

Оно может быть введено для любого работника независимо от его возраста и состояния здоровья, если стороны договорились о таком графике.

Виды неполного рабочего времени

Законодательство предусматривает несколько вариантов неполного рабочего времени:

Неполный рабочий день (смена): уменьшается продолжительность ежедневной работы, но количество рабочих дней в неделю остается прежним.

Например, сотрудник работает пять дней в неделю, но не по восемь часов, а по четыре или шесть.

Неполная рабочая неделя: количество рабочих дней в неделю сокращается, при этом продолжительность каждого рабочего дня не меняется.

Например, при пятидневной рабочей неделе сотрудник выходит на работу три дня вместо пяти, отрабатывая каждый день полную смену.