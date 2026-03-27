При неполном рабочем времени зарплата может упасть ниже МРОТ. Как отстоять свои права сотрудникам
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Что такое неполное рабочее время
Неполное рабочее время — это режим работы, при котором сотрудник работает меньше нормы часов, которая установлена в организации.
Нормальная продолжительность рабочей недели по Трудовому кодексу РФ не может превышать 40 часов. Если по соглашению между работником и работодателем сотрудник трудится меньше, это уже неполное рабочее время.
Работник и работодатель могут договориться о неполном рабочем времени, как при приеме на работу, так и позднее, уже в процессе сотрудничества. Инициатором может быть и тот и другой, но в каждом случае будут свои нюансы.
Иногда неполный рабочий день или неделю путают с сокращенной, но это разные понятия, и между ними есть принципиальные отличия.
Чем неполное рабочее время отличается от сокращенного
Сокращенное рабочее время устанавливают для отдельных категорий работников. К ним, в частности, относятся:
- несовершеннолетние (дети до 16 лет работают не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов);
- инвалиды I и II группы (не более 35 часов в неделю);
- работники с вредными условиями труда (не более 36 часов в неделю);
- педагоги, медики и некоторые другие категории, для которых сокращенная продолжительность установлена федеральными законами.
Для этих категорий сокращенная продолжительность рабочего времени — норма, соответственно, и оплачивают такую работу в полном размере, без пропорционального уменьшения.
Неполное рабочее время устанавливается по соглашению сторон или по инициативе работодателя и всегда оплачивается пропорционально отработанному времени.
Оно может быть введено для любого работника независимо от его возраста и состояния здоровья, если стороны договорились о таком графике.
Виды неполного рабочего времени
Законодательство предусматривает несколько вариантов неполного рабочего времени:
- Неполный рабочий день (смена): уменьшается продолжительность ежедневной работы, но количество рабочих дней в неделю остается прежним.
Например, сотрудник работает пять дней в неделю, но не по восемь часов, а по четыре или шесть.
- Неполная рабочая неделя: количество рабочих дней в неделю сокращается, при этом продолжительность каждого рабочего дня не меняется.
Например, при пятидневной рабочей неделе сотрудник выходит на работу три дня вместо пяти, отрабатывая каждый день полную смену.
- Смешанный вариант: одновременно сокращается и количество рабочих часов в день, и количество рабочих дней в неделю.
Такая форма применяется, когда необходимо максимально гибко подстроить режим под обстоятельства работника или производственные условия.
Неполное рабочее время по инициативе работодателя
Работодатель не может ввести режим неполного рабочего времени просто по своему желанию. Для этого требуется наличие законных оснований и строгое соблюдение процедуры.
В каких случаях работодатель может ввести неполное рабочее время
Работодатель может ввести неполное рабочее время по своей инициативе, если соблюдены два условия:
- Изменились организационные или технологические условия труда. Просто «снижение снижение спроса на продукцию» или «убытки компании» — не основание для введения неполного рабочего времени. А вот ввод нового оборудования или реорганизация — да.
Например, компания изготавливала пластиковую упаковку для пищевой продукции. Но были введены новые экологические требования, и прежняя технология работы перестала соответствовать стандартам. Руководство решило перейти на производство биоразлагаемого материала и автоматизировать часть процессов. Компания издала приказ об изменении технологии производства и закупила новое оборудование, а работникам предложила перейти на режим неполного рабочего времени.
- Есть риск массового увольнения работников. Критерии массовости строго определены. Например, для многих отраслей массовым считается увольнение 10–15 % сотрудников.
Если в компании нет профсоюза или профсоюз не согласен с введением такого режима, работодатель вправе принять решение самостоятельно, но должен учитывать, что профсоюз может его оспорить.
Работодатели совершают типичную ошибку: используют эту меру, как кнопку «антикризисный режим». Нажал кнопку — сэкономил на фонде оплаты труда. Но это не кнопка, а скорее работа квалифицированного механика внутри сложного двигателя — кадровой системы. Неполное рабочее время нужно обосновать и корректно оформить.
На сколько могут ввести режим неполного рабочего времени
Если работодатель вводит такой режим по своей инициативе, он не может действовать более шести месяцев.
Минимальный срок закон не устанавливает: режим может действовать и неделю, главное, чтобы не превышал полугода.
Когда полгода пройдет, работодатель должен либо отменить режим, то есть вернуться к полному рабочему времени, либо, если основания все еще остаются, снова ввести его по всем правилам.
Если работодатель не уложился в шестимесячный срок и не оформил возврат к полному времени, работник вправе требовать восстановления прежних условий труда и доплаты за период превышения.
Как вводят режим неполного рабочего времени
Режим неполного рабочего времени нельзя ввести «одним днем». Процедура занимает минимум два с половиной месяца, если все работники согласны, и дольше, если возникают отказы.
Как только руководство приняло такое решение, оно должно зафиксировать его в приказе.
В приказе должны быть указаны:
- причины введения (конкретные организационные или технологические изменения);
- срок действия режима (не более 6 месяцев);
- категории работников или структурные подразделения, на которые распространяется режим;
- конкретный вариант неполного времени (неполный день, неполная неделя или смешанный);
- поручения ответственным лицам (кадровой службе, бухгалтерии).
В течение трех рабочих дней после издания приказа работодатель обязан письменно сообщить об этом в службу занятости. Если он этого не сделает, его могут оштрафовать.
Работников нужно письменно уведомить о переходе на режим неполного рабочего времени не позднее чем за два месяца до даты его введения нового режима. Для ИП этот срок меньше — 14 дней.
В уведомлении работодатель должен прописать:
- причины изменений;
- новый режим работы (начало, окончание, обеденный перерыв, выходные);
- срок, на который вводится режим;
- последствия: при согласии — подписание допсоглашения; при отказе — предложение других вакансий и возможное увольнение.
Работник должен поставить подпись об ознакомлении. Если он отказывается, составляется акт в присутствии двух свидетелей.
Сведения о переходе на неполное рабочее время, как для согласившихся, так и для уволенных, работодатель должен подать в Социальный фонд.
Как оплачивается неполное рабочее время
Зарплата начисляется пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ.
В соответствии со ст. 93 ТК РФ заработная плата при неполном рабочем времени оплачивается пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ. Например: если работнику установлен график работы четыре часа в день вместо восьми, его зарплата составит 50% от оклада полной ставки.
Надбавки, доплаты и премии, предусмотренные системой оплаты труда, при этом не отменяются, но их также пересчитают пропорционально отработанному времени.
При неполном рабочем времени заработная плата может быть ниже МРОТ, поскольку он гарантирован только при отработке полной нормы рабочего времени.
То есть при таком режиме работник, вероятнее всего, потеряет в деньгах.
Положен ли отпуск и больничный при неполном рабочем времени
Да. Но тут тоже есть нюансы.
Сам по себе режим неполного рабочего времени не лишает человека ни отпуска, ни права оформить листок нетрудоспособности. Но размер выплат может быть ниже не из-за режима как такового, а потому что он рассчитывается исходя из заработка работника: если зарплата снизилась, то и отпускные или пособие по нетрудоспособности могут оказаться меньше.
Влияет ли неполное рабочее время на стаж
Нет. Время работы в таком режиме засчитывается в трудовой стаж, как и при стандартном графике.
Что делать работнику, если он не согласен с неполным рабочим временем
Если не хотите оставаться в компании
Не спешите увольняться по собственному желанию — это самый невыгодный вариант.
Если неполное рабочее время введено именно по правилам статьи 74 ТК РФ для предотвращения массовых увольнений, то при отказе работника трудовой договор должен прекращаться по сокращению, с предоставлением соответствующих гарантий и компенсаций. При законном оформлении у работника есть шанс уйти с выплатами, а не по собственному без них.
Если работодатель предлагает соглашение сторон — вы тоже можете его не подписывать.
Работодателям, конечно, такой сценарий представляется самым удобным, ведь он практически не несет рисков оспаривания. Тогда у сотрудника появляется рычаг для переговоров: по соглашению сторон я не согласен, начинайте процедуру по статье 74 ТК РФ. Работодателю придется обосновывать неполное время, соблюдать процедуру уведомления и сокращения, то есть нести юридические риски. Плата компании за их отсутствие — переговоры о расторжении трудового договора по соглашению сторон.
Добивайтесь увольнения по сокращению.
В этом случае работодатель обязан выплатить вам зарплату за отработанное время, компенсацию за неиспользованный отпуск, выходное пособие и сохранить средний заработок в течение двух месяцев. Если хотите уволиться быстрее, то лучше попросить работодателя уйти по соглашению сторон, но прописать в нём выплату выходного пособия.
Требуйте письменное уведомление с указанием причины введения режима.
Если причина необоснованна (например, «по решению руководства» без экономических обоснований) — это повод для обжалования перевода. Проанализируйте объективность этой причины и влияние ее на вашу работу.
Сохраняйте уведомление, переписку.
Фиксируйте все письменно, консультируйтесь с профсоюзом или юристом, чтобы сохранить стаж, отпуск и пособия. При споре обращайтесь в трудовую инспекцию или суд для проверки законности.
Если не хотите уходить из компании
- Запросите альтернативные вакансии.
Работодатель обязан предложить все подходящие должности, включая нижестоящие.
- Оцените возможность совмещения.
Можно работать по совместительству на другой работе (в том числе в той же компании). Или оформить совмещение — дополнительную работу у текущего работодателя с доплатой (по согласованию).