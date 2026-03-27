Заработать 27% за год или все потерять. Как выбрать облигации, чтобы не прогореть в 2026 году
Кто чаще всего не платит по долгам: красные флаги от АКРА
АКРА изучило все дефолты с января 2021-го по март 2026 года — более 50 случаев. Выяснилось, что чаще всего не справлялись с выплатами компании из оптовой торговли и промышленности.
|Отрасль
|Количество дефолтов 2021–2023
|Количество дефолтов 2024–20.03.2026
|Доля дефолтов от их общего числа 2021–2023
|Доля дефолтов от их общего числа 2024–20.03.2026
|Оптовая торговля
|7
|4
|29%
|14%
|Промышленное производство
|0
|4
|0%
|14%
|Финансы (кроме банков, страховщиков и лизинга)
|4
|3
|17%
|11%
|Коммерческая недвижимость
|1
|2
|4%
|7%
|Пищевая промышленность
|0
|2
|0%
|7%
|Розничная торговля
|2
|1
|8%
|4%
|АПК и сельское хозяйство
|2
|1
|8%
|4%
|Услуги
|1
|1
|4%
|4%
|Общественное питание
|1
|1
|4%
|4%
|Холдинги
|1
|1
|4%
|4%
|Прочие
|5
|8
|22%
|27%
Примечательно, что в статистике нет застройщиков, хотя жилищное строительство традиционно считается рискованной отраслью и широко представлено на облигационном рынке.
ФАКТ
Более 160 тысяч россиян в 2025 году на собственном горьком опыте узнали, что такое дефолт по облигациям. Они заняли деньги компаниям — а те не вернули. Люди потеряли 22 млрд рублей. Подробнее об этом писали здесь
От первого выпуска облигаций до дефолта обычно проходит 36 месяцев. Но после 2024 года многие компании стали «сдаваться» уже через полтора года. Раньше таких случаев было меньше всего — теперь они встречаются наравне с более «зрелыми» дефолтами.
Подавляющее большинство компаний, допустивших дефолт, — это малый бизнес. У 18 компаний, допустивших дефолт, показатель FFO (свободный денежный поток до уплаты процентов и налогов) составлял менее 100 миллионов рублей.
ВАЖНО
Оценивать размер бизнеса только по выручке — ошибка. У торговых компаний выручка может быть большой, а реальная прибыльность — крошечной. Правильнее смотреть на показатели FFO или EBITDA.
Долговая нагрузка у дефолтных фирм тоже говорит сама за себя. В первом периоде у большинства из них соотношение долга к FFO превышало 3x — это высокий и очень высокий уровень. Во втором периоде картина неожиданная: многие компании имели вполне умеренную нагрузку в диапазоне 1,5–3x. Но даже она оказалась непосильной при высоких ставках.
Проще говоря: когда ставки растут, даже скромный долг может стать неподъемным. А запаса прочности у большинства дефолтных эмитентов не было — покрытие процентных платежей у них было минимальным или вовсе отрицательным.
Значимых улучшений в экономике в начале 2026 года не произошло, поэтому АКРА сохраняет негативный взгляд на рынок облигаций на текущий год. Проще говоря, волна дефолтов пока не прекратится.
Каким принципам придерживаться, чтобы не прогореть
Пока аналитики считают дефолты, россияне забирают деньги из банков и закупаются облигациями. Все потому, что ставки по депозитам падают, особенно на вклады от 6 месяцев.
В облигациях еще можно зафиксировать ставки от 13% с лишним на долгие годы. Плюс по мере снижения ключевой ставки стоимость самих бумаг будет расти — получается двойной заработок.
Аналитики «СберИнвестиций» по 10-летним ОФЗ аналитики ждут около 27% доходности за текущий год, по корпоративным облигациям с фиксированным купоном — около 20%.
Получается, долговой рынок становится и более популярным, и более опасным местом.
Опрошенные нами эксперты назвали несколько базовых принципов, которые помогут собрать портфель и не потерять деньги.
Разберитесь, на какой риск вы готовы
Прежде чем выбирать конкретные бумаги, стоит честно ответить себе на один вопрос: что для вас важнее — сохранить деньги или заработать больше? Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Малиновский считает это отправной точкой для любого инвестора.
Если потеря даже небольшой части сбережений — неприемлемый сценарий, вам подойдут государственные облигации (ОФЗ) или бумаги крупных и устойчивых госкорпораций. Доходность по ним сейчас 13–15% годовых.
Если же готовы рискнуть ради повышенной доходности (15–30%) — нужно понимать, что и риск дефолта также будет высоким.
Не вкладывайте все в одну бумагу
Если правило, которое называют все без исключения эксперты, — это диверсификация. Аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов советует диверсифицировать сразу по нескольким признакам:
- по эмитентам — доля одной компании в портфеле не должна превышать 5–10%;
- по отраслям — проблемы в одной сфере не должны обрушить весь портфель;
- по срокам — сочетайте короткие и длинные бумаги;
- по валютам — часть бумаг в валюте защитит от ослабления рубля;
- по типу купона — фиксированный и плавающий купон ведут себя по-разному при изменении ставок.
Следите за новостями по своим эмитентам
Купить облигацию и забыть о ней — опасная стратегия, особенно если в портфеле есть бумаги не самых крупных компаний. Малиновский подчеркивает: ситуация как в отраслях, так и у отдельных эмитентов может меняться стремительно. Лучше быть готовым заранее, чтобы вовремя продать бумаги, которые начали превращаться в проблему.
Как выбрать конкретные бумаги: советы экспертов
Есть несколько параметров, которые нужно проверить до покупки любой бумаги.
Кредитный рейтинг. Это оценка того, насколько вероятно, что эмитент расплатится по долгам. Чем выше рейтинг — тем надежнее бумага.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова объясняет шкалу просто: рейтинг A и выше — эмитент высоконадежный, вероятность дефолта очень мала. Рейтинг в диапазоне B — риск выше, но не критичный. Рейтинг C и ниже — вероятность дефолта очень высока, такие бумаги лучше обходить стороной.
Кредитные рейтинги в России
|Категория / уровень
|Национальная рейтинговая шкала АКРА
|Национальная рейтинговая шкала НКР
|Национальная рейтинговая шкала НРА
|Национальная рейтинговая шкала «Эксперт РА»
|AAA
|AAA(RU)
|AAA.ru
|AAA\
|ru\
|AA+(RU)
|AA+.ru
|AA+\
|ru\
|AA
|AA(RU)
|AA.ru
|AA\
|ru\
|AA-(RU)
|AA-.ru
|AA-\
|ru\
|A+(RU)
|A+.ru
|A+\
|ru\
|A
|A(RU)
|A.ru
|A\
|ru\
|A-(RU)
|A-.ru
|A-\
|ru\
|BBB
|BBB+(RU)
|BBB+.ru
|BBB+\
|ru\
|BBB(RU)
|BBB.ru
|BBB\
|ru\
|BBB-(RU)
|BBB-.ru
|BBB-\
|ru\
|BB
|BB+(RU)
|BB+.ru
|BB+\
|ru\
|BB(RU)
|BB.ru
|BB\
|ru\
|BB-(RU)
|BB-.ru
|BB-\
|ru\
|B
|B+(RU)
|B+.ru
|B+\
|ru\
|B(RU)
|B.ru
|B\
|ru\
|B-(RU)
|B-.ru
|B-\
|ru\
|CCC
|CCC(RU)
|CCC.ru
|CCC\
|ru\
|CC
|CC(RU)
|CC.ru
|CC\
|ru\
|C
|C(RU)
|C.ru
|C\
|ru\
|RD
|RD(RU)
|D
|RD\
|ru\
|SD
|SD(RU)
|—
|SD\
|ru\
|D
|D(RU)
|—
|D\
|ru\
Аналитик УК «Альфа-Капитал» Василий Чепель считает, что бумаги с рейтингом ниже AA уже требуют более глубокого анализа.
Российские рейтинги в целом отражают реальную картину, но не дают полной защиты от рисков. Их лучше использовать как ориентир в сочетании с собственным анализом — особенно если речь идет о малоизвестных эмитентах.
Данные АКРА подтверждают: после 2024 года дефолты случались даже у эмитентов с рейтингом уровня A. Рейтинг снижает риск, но не исключает его полностью.
История выплат. Были ли у эмитента просрочки или дефолты раньше? Это один из самых простых и показательных фильтров. Компания, которая уже однажды не заплатила по долгам, — кандидат с повышенным риском.
Долговая нагрузка и процентное покрытие. Два ключевых финансовых показателя, на которые обращает внимание АКРА. Первый — соотношение долга к FFO или EBITDA: чем выше, тем хуже. Второй — покрытие процентных платежей: если компания зарабатывает лишь немного больше, чем тратит на обслуживание долга, запаса прочности нет. АКРА рекомендует с особой осторожностью смотреть на эмитентов, у которых покрытие процентов составляет менее 2,5x.
Ликвидность. Это возможность продать бумагу быстро и без потери в цене, если вдруг понадобятся деньги или ситуация с эмитентом ухудшится. Лучше выбирать более ликвидные выпуски — их проще купить и так же просто выйти из позиции в нужный момент.
Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям/ожиданиям.
Редакция не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. И не рекомендует использовать эту информацию в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения.