Получается, долговой рынок становится и более популярным, и более опасным местом.

Опрошенные нами эксперты назвали несколько базовых принципов, которые помогут собрать портфель и не потерять деньги.

Разберитесь, на какой риск вы готовы

Прежде чем выбирать конкретные бумаги, стоит честно ответить себе на один вопрос: что для вас важнее — сохранить деньги или заработать больше? Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Малиновский считает это отправной точкой для любого инвестора.

Если потеря даже небольшой части сбережений — неприемлемый сценарий, вам подойдут государственные облигации (ОФЗ) или бумаги крупных и устойчивых госкорпораций. Доходность по ним сейчас 13–15% годовых.

Если же готовы рискнуть ради повышенной доходности (15–30%) — нужно понимать, что и риск дефолта также будет высоким.

Не вкладывайте все в одну бумагу

Если правило, которое называют все без исключения эксперты, — это диверсификация. Аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов советует диверсифицировать сразу по нескольким признакам:

по эмитентам — доля одной компании в портфеле не должна превышать 5–10%;

по отраслям — проблемы в одной сфере не должны обрушить весь портфель;

по срокам — сочетайте короткие и длинные бумаги;

по валютам — часть бумаг в валюте защитит от ослабления рубля;

по типу купона — фиксированный и плавающий купон ведут себя по-разному при изменении ставок.

Следите за новостями по своим эмитентам

Купить облигацию и забыть о ней — опасная стратегия, особенно если в портфеле есть бумаги не самых крупных компаний. Малиновский подчеркивает: ситуация как в отраслях, так и у отдельных эмитентов может меняться стремительно. Лучше быть готовым заранее, чтобы вовремя продать бумаги, которые начали превращаться в проблему.

Как выбрать конкретные бумаги: советы экспертов

Есть несколько параметров, которые нужно проверить до покупки любой бумаги.

Кредитный рейтинг . Это оценка того, насколько вероятно, что эмитент расплатится по долгам. Чем выше рейтинг — тем надежнее бумага.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова объясняет шкалу просто: рейтинг A и выше — эмитент высоконадежный, вероятность дефолта очень мала. Рейтинг в диапазоне B — риск выше, но не критичный. Рейтинг C и ниже — вероятность дефолта очень высока, такие бумаги лучше обходить стороной.