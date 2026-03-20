Россияне начали забирать деньги из банков

«Солид Инвестиции»: Объем средств физлиц на депозитах в банках снизился на 1,7 %

Частные инвесторы в 2026 году стали забирать деньги с депозитов и переводить их в облигации. Отток средств из банков и отрицательная ликвидность зафиксированы впервые за пять лет, говорится в исследовании компании «Солид Инвестиции» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По итогам февраля объем средств российских физлиц на депозитах сократился до 60,9 триллиона рублей. Это на 1,7 процента ниже итогового показателя, наблюдавшегося в конце 2025 года — тогда эта сумма составила 61,9 триллиона рублей.

Переток средств частных инвесторов происходит на фоне сигнала ЦБ к снижению ставки, пояснили в компании. Когда ставка находится в диапазоне 12-16 процентов, происходит перераспределение капитала: из депозитов он переводится в облигации, а при дальнейшем смягчении — в акции.

«Главным драйвером смены активов выступает не абсолютный уровень ставки, а именно ожидание ее падения», — отмечают эксперты «Солид Инвестиций». По мере фактического снижения ставки перераспределение средств только растет.

Вложения в акции уже резко взлетели: в феврале текущего года их размер составил 14,2 миллиарда рублей, что в 20 раз выше показателей января. Однако текущий рост пока еще остается эффектом низкой базы, уточнили в компании. Приток средств в облигации за тот же период вырос двукратно, превысив 190 миллиардов рублей.

В период высоких процентов по депозитам двузначная годовая доходность успела стать новой нормальностью, пояснил начальник доверительного управления «Солид Инвестиций» Дмитрий Донецкий. Сегодняшний переток средств на фондовый рынок связан с желанием инвесторов не столько защитить свои финансы, сколько заработать, обратил внимание Донецкий.

Основываясь на прогнозах ЦБ, говорящих о том, что в 2026-м средний размер ключевой ставки составит 14 процентов (с потенциальным снижением до 10-13 процентов), эксперты озвучивают свой прогноз по инвестициям. Вероятно, текущий год станет периодом восстановления баланса между консервативными и рискованными активами, ожидают специалисты.

Ранее сообщалось, что банковские депозиты сроком на три месяца остаются наиболее популярным видом вклада у россиян. В общем объеме вкладов, оформленных гражданами в феврале, 54,7 процента пришлось на депозиты трехмесячные. Динамика связана с тем, что процентные ставки в этой категории выше, пояснили в финансовом маркетплейсе «Финуслуги».