Экономика
08:59, 9 марта 2026Экономика

Назван самый популярный вид вклада у россиян

«Финуслуги»: Банковские вклады на 3 месяца остаются самыми популярными у россиян
Александра Синицына
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Назван самый популярный вид вклада у россиян — им остаются банковские депозиты сроком на три месяца. Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на финансовый маркетплейс «Финуслуги».

Число срочных вкладов на три месяца составляет 54,7 процента в общем числе оформленных вкладов в феврале. «Вкладчики продолжают отдавать предпочтение краткосрочным депозитам, процентные ставки по которым выше, чем по более длинным. Совокупная доля вкладов до полугода включительно составляла 96,8 процента по итогам февраля», — отметили в маркетплейсе.

Кроме того, доля полугодовых вкладов выросла на 6,4 процентных пункта в феврале в сравнении с январем (+31,6 процента). Средний размер открытых в последний месяц зимы депозитов составил 440 тысяч рублей (+6,4 процента).

Ранее «Известия» объяснили нежелание россиян тратить сбережения. Участники рынка объяснили подобный поведенческий паттерн в том числе опытом 1990-х.

