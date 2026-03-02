Реклама

09:37, 2 марта 2026Экономика

Нежелание россиян тратить сбережения объяснили

«Известия»: В кризисные времена россияне ограничивают траты и берегут накопления
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В условиях общей экономической неопределенности в России переход значительной части граждан к осторожной модели финансового поведения — ожидаемое явление. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Как показали ранее результаты опроса сервиса «Выберу.ру», более 40 процентов россиян психологически не готовы использовать собственные сбережения даже в случае возникновения срочных трат. Участники рынка объяснили подобный поведенческий паттерн в том числе опытом 1990-х, когда финансовое положение ряда граждан резко ухудшилось.

Ограничение потребительских расходов и склонность многих россиян к сбережениям — осознанная гражданская позиция, отметил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков. Схожие тенденции фиксировались на внутреннем рынке и в предыдущие кризисы, например, в 1990-е, пояснил он.

Дополнительным стимулом к сбережению для россиян остаются высокие ставки по банковским вкладам, добавил Чирков. Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка сделала подобные продукты привлекательными для граждан. Откладывание средств на вклады, объяснил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, позволяет россиянам сформировать необходимую в трудные времена финансовую подушку безопасности. Накопления при таком раскладе являются своего рода символом стабильности, констатировал эксперт.

По итогам прошлого года суммарные объем вкладов россиян увеличился на 16,3 процента и достиг 65,2 триллиона рублей. Такие финансовые продукты, отмечают аналитики, еще долго будут оставаться привлекательными для граждан с учетом высокой ключевой ставки, которая тянет за собой рыночные. Привлекательность вкладов, ожидают эксперты, начнет падать, когда ключевая ставка станет однозначной. Согласно прогнозу ЦБ, это произойдет не раньше следующего года.

