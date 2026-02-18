Россияне заметно нарастили средства в банках

АСВ: Суммарный объем вкладов россиян вырос на 16,3 процента в 2025 году

По итогам прошлого года суммарный объем банковских вкладов россиян увеличился на 16,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном росте средств граждан в финансовых организациях сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

За 12 месяцев совокупный объем вкладов населения вырос до 65,2 триллиона рублей, отметили аналитики. Быстрее всего, пояснили эксперты, в прошлом году росли вклады физлиц в диапазоне 3-10 миллионов рублей. Их объем вырос на 32,6 процента. Количество подобных вкладчиков за это время подскочило на 32,3 процента.

Заметный прирост также продемонстрировали вклады объемом 1,4-3 миллиона рублей — плюс 23,8 процента по сумме и на 22,2 процента по количеству вкладчиков, резюмировали в отраслевой организации.

В целом банковские вклады еще долгое время будут оставаться привлекательным инструментом сохранения сбережений. Этому будет способствовать высокая ключевая ставка, тянущая за собой рыночные. Привлекательность вкладов, ожидают эксперты, начнет падать, когда ключевая ставка станет однозначной. Согласно прогнозу ЦБ, это произойдет не раньше следующего года.