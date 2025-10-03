Экономика
18:52, 3 октября 2025Экономика

В Банке России высказались о 10-процентной ключевой ставке

Банк России: Ключевая ставка останется выше десяти процентов в 2026 году
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В 2026 году ключевая ставка Банка России не опустится ниже 10 процентов. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Его процитировало РБК.

По его словам, прогнозы Центробанка формируются в терминах средней годовой ставки. И базовый июльский прогноз на следующий год предполагает 12-13 процентов. Даже в дезинфляционном сценарии «ключ» остается выше 10 процентов.

До этого руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что Банк России едва ли пойдет на резкое смягчение денежно-кредитной политики. Это означает, что к концу декабря ключевая ставка не опустится ниже 15 процентов.

Аналогичный прогноз сделал и председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он полагает, что в сложившейся ситуации регулятору будет сложно бороться за ценовую стабильность.

