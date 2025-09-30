Экономика
14:03, 30 сентября 2025Экономика

Россиян призвали не ждать резкого снижения ключевой ставки

Глава РСПП Шохин: Ключевая ставка ЦБ не опустится ниже 15 % к концу года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) вряд ли решится на резкое смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) в оставшуюся часть года. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

Совет директоров регулятора, считает он, будет придерживаться осторожного курса в этом вопросе. К концу декабря при таком раскладе ключевая ставка не опустится ниже 15 процентов. Таким образом, Шохин ожидает понижения планки не более чем на 2 процентных пункта в сравнении с нынешним уровнем. Об осторожном подходе к смягчению ДКП свидетельствует риторика главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, добавил он. Руководство регулятора «будет каждый шаг выверять», пояснил Шохин. Подобная политика в целом не соответствует интересам российского бизнеса.

Оптимальным решением для отечественных предпринимателей стало бы понижение ключевой ставки до 10-12 процентов. Идеальным же для бизнеса уровнем Шохин назвал планку ниже 10 процентов годовых. При таких условиях можно было бы ожидать возобновления реализации «отложенных на полку» инвестиционных проектов, а производственная и деловая активность в стране перешли бы к росту. Однако рассчитывать на кардинальное изменение ДКП ЦБ в обозримом будущем вряд ли придется, констатировал глава отраслевого объединения.

Ключевая ставка, державшаяся подавляющую часть первой половины 2025 года на рекордно высоком уровне в 21 процент, уже привела к резкому замедлению темпов роста российской экономики. В январе-июне ВВП РФ, согласно данным Росстата, увеличился на 1,2 процента против 4,3 процента по итогам 2024-го.

О неизбежном наступлении рецессии ранее предупреждали аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). На деловую и производственную активность российского бизнеса все большее влияние оказывают западные санкции. Другими проблемами, с которыми столкнулись отечественные компании, стали усложнение проведения трансграничных расчетов, кадровый дефицит вкупе с рекордно низкой безработицы и падение экспорта. При таком раскладе эксперты не исключили околонулевых темпов роста ВВП РФ по итогам этого года.

