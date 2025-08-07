Экономика
08:32, 7 августа 2025Экономика

Экономике России предсказали неизбежную рецессию

Кирилл Луцюк

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

В 2026 году российской экономике не избежать рецессии, даже если Банк России смягчит денежно-кредитную политику. К такому выводу пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), подготовившие аналитическую записку «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?». Их выводы процитировали «Ведомости».

Экономисты обратили внимание на сводный опережающий индикатор (СОИ). В мае его значение, отражающее вход российской экономики в рецессию, продолжило увеличиваться и достигло 0,1 вместо 0,07 месяцем ранее. И хотя его нынешняя величина еще не стала критической, тренды свидетельствуют, что это неизбежно. Более того, даже снижение ключевой ставки Центрального банка не изменит ситуации.

Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец назвала опасения по поводу неизбежного наступления рецессии вполне справедливыми. Она отметила, что уже в I полугодии экономическая активность осталась на плато и в большом числе сегментов зафиксировали стагнацию. При таком положении дел с одновременным торможением инвестиций создаются условия для дальнейшего снижения экономической активности во II полугодии. Донец полагает, что экономика России выйдет на самую холодную точку и оттолкнется от нее в конце следующего года.

По мнению министра финансов России Антона Силуанова, которое он высказал в конце июня, в России пока наблюдается не рецессия, а плановое охлаждение экономики.

