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04:08, 27 июня 2025Экономика

Силуанов объяснил происходящее с российской экономикой

Силуанов: В России идет плановое охлаждение экономики, а не рецессия
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России идет не рецессия, а плановое охлаждение экономики, ставшее результатом принятия соответствующих мер. Происходящее объяснил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала RT international.

«У нас нет рецессии, смею вас заверить. У нас есть плановое охлаждение экономики. Поскольку, подогревая определенные отрасли, мы видели ускорение инфляции. И вместе с Центральным банком приняли меры по плановому охлаждению экономики», — объяснил министр.

Силуанов отметил, что благодаря принятым мерам темпы инфляции сократились.

Ранее аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что во втором полугодии 2025 года россияне предпочтут снизить расходы и будут активнее копить.

До того аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) сообщили, что по итогам 2025 года российская экономика вырастет лишь на два процента.

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