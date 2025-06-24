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16:16, 24 июня 2025Экономика

Российской экономике спрогнозировали двукратное замедление роста

ЕАБР снизил прогноз роста российской экономики в 2025 году до 2 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По итогам 2025 года российская экономика вырастет лишь на два процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный прогноз аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

В 2024 году рост ВВП РФ, согласно оценке Федеральной службы государственной статистики (Росстата), составил 4,3 процента. Таким образом, если прогноз ЕАБР сбудется, динамика в 2025-м замедлится более чем в два раза.

Предыдущая оценка аналитиков подразумевала рост российской экономики по итогам этого года в 2,4 процента. Эксперты понизили ее на 0,4 процентного пункта (п.п.). На пересмотр прогноза во многом повлияли слабые макроэкономические показатели, зафиксированные в первом квартале.

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Кроме того, на ситуацию оказывает все большее давление высокая ключевая ставка, которая снижает деловую и инвестиционную активность на внутреннем рынке. В качестве еще одного барьера на пути развития национальной экономики аналитики назвали снижение экспортных потоков на фоне падения мирового спроса. На внутреннем же рынке спрос по-прежнему оставляет желать лучшего. В результате к настоящему времени со спадом столкнулось большинство отраслей, ориентированных на потребление. Дополнительным препятствием служит напряженная обстановка на рынке труда. Острая нехватка квалифицированных кадров по-прежнему остается серьезной проблемой для российской экономики, заключили эксперты.

Ранее схожий прогноз, предполагающий резкое замедление роста ВВП РФ, дал вице-премьер Александр Новак. По его оценке, темпы увеличения национального валового продукта по итогам этого года могут упасть до 2-2,5 процента. Замедлению динамики, уточнили в ЦБ, поспособствует в том числе снижение цен на ключевые экспортные товары РФ, включая нефть.

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