Банк России понизил ключевую ставку до 20 процентов. Что это значит для экономики России?

ЦБ России понизил ключевую ставку до 20 процентов

Центральный Банк России на заседании совета директоров 6 июня принял решение понизить ключевую ставку на один процентный пункт. Денежно-кредитную политику (ДКП) смягчили после четырех циклов сохранения на рекордно высоком уровне — 21 процент.

Что происходит с российской экономикой

Вот главные тезисы из релиза регулятора.

Сохранен нейтральный сигнал по ставке.

Целевой показатель годовой инфляции 4% будет достигнут в 2026 году .

будет достигнут . ЦБ ждет, что период высоких ставок продлится .

. Инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне.

в России сохраняются на повышенном уровне. Годовая инфляция в России, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8% .

в России, по оценке на 2 июня, . Проинфляционные риски в России немного уменьшились .

в России немного . Доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться.

Инфляция в России начала замедляться

В апреле 2025 года инфляция с поправкой на сезонность снизилась до 6,2 процента в годовом выражении — в первом квартале она составляла 8,2 процента. В июне годовая инфляция в России упала до однозначного уровня и по состоянию на 2 июня составила 9,8 процента.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Оперативные данные за прошлый месяц указывают на дальнейшее снижение текущего роста цен. Представители регулятора признали, что инфляционное давление в стране продолжает снижаться, однако перейти к более решительному снижению ключевого показателя не позволяет высокий спрос на товары и услуги — он по-прежнему опережает возможности расширения предложения.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.



Инфляционные ожидания бизнеса снижаются, однако прогнозы населения по росту цен «несколько выросли». В целом ожидания сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции, предупредили в ЦБ.

В то же время ситуация на рынке труда с апрельского заседания существенно не изменилась. Безработица все так же сохраняется на исторических минимумах, в то время как рост зарплат остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда.

Смягчение кредитной политики предсказывали аналитики

В Т-банке предполагали, что ставку понизят на 1-2 процентных пункта. Как заявила главный экономист этой кредитной организации Софья Донец, отказ от скорого начала смягчения ДКП может привести к существенному росту рисков рецессии во второй половине 2025 года. Выдержать высокий уровень ставки более полугода проблематично: такое положение дел является непростым «и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения развития».

Наверное, никому бы не хотелось увидеть рукотворную рецессию за счет внутренних решений, поэтому пора разворачиваться Софья Донец Главный экономист Т-банка

В ВТБ при этом давали разные прогнозы. Зампредседателя банка Дмитрий Пьянов заявил, что снижать ключевую ставку на предстоящем заседании, с учетом потенциально проинфляционных факторов, слишком рискованно. Глава кредитной организации Андрей Костин, в свою очередь, выразил уверенность, что ставка будет снижена, и предложил «пари на десять щелчков».

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

О пространстве для смягчения ДКП на фоне замедления роста цен упоминал также глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, работа по охлаждению экономики дает результат, видна нужная динамика. Министр пообещал, что после такого периода власти опять «дадут газу» и пойдут развиваться.

«Так устроена цикличная наша экономика, цикличная наша жизнь. Ничего в этом страшного нет», — заверил Силуанов, указав, что борьба с инфляцией через ставку стала одной из причин охлаждения.

СМИ сообщили о давлении на главу ЦБ

Агентство Bloomberg отметило, что перед очередным заседанием по ключевой ставке на главу российского Центробанка (ЦБ) Эльвиру Набиуллину усиливается давление со стороны бизнеса. Жесткая ДКП негативно сказывается на работе компаний, поэтому их представители требуют снижения стоимости кредитования.

Как заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, четверть опрошенных отечественных компаний уже столкнулись с последствиями высокой ставки. Почти треть (30,8 процента) считают, что в мае деловая активность в стране снизилась из-за рекордно высокой ключевой ставки, которая с конца октября 2024 года держится на уровне 21 процент годовых. Все это, подчеркнул Шохин, в значительной степени снижает инвестиционный и производственный потенциал российских компаний. Относительно приемлемым для бизнеса уровнем ключевой ставки сейчас стал бы уровень 19 процентов, а идеальным — 15 процентов годовых, добавил он.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Госдуме даже собирались ограничить право Банка России повышать ключевую ставку — такое предложение вносили депутаты из фракции «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП). Документ предлагал обязать регулятор согласовывать с парламентом повышение ставки более чем на один процентный пункт, а также в случае, когда в результате роста она в полтора раза превышает размер годовой инфляции прошлого года. Глава фракции и лидер СРЗП Сергей Миронов даже обвинил Центробанк в работе по указке Международного валютного фонда и назвал проводимую им политику вредительством. Однако подготовленная им инициатива не прошла одобрение у коллег.

Дальнейшие решения по ставке будут принимать исходя из роста цен

Чтобы облегчить ЦБ переход к постепенному ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП) в более сжатые сроки, заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов предложил поднять цель по инфляции с нынешних 4 до 7 процентов. Текущий таргет потерял актуальность, исходя из сравнения роста потребительских цен в развивающихся странах.

Высокая ставка — не экспериментальное, а многократно проверенное и весьма эффективное лекарство. Промедление или недостаточная дозировка в борьбе с инфляцией, которую сравнивают с высокой температурой у человека, может усугубить состояние пациента Эльвира Набиуллина глава Центробанка

Следующее заседание Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки, запланировано на 25 июля 2025 года. Дальнейшие решения совет директоров будет принимать, отталкиваясь от того, как будут изменяться рост цен и инфляционные ожидания в стране. Регулятор предполагает, что вернуться к цели 4 процента по инфляции удастся только в 2026 году.

Говоря о факторах, способных помешать устойчивому замедлению роста цен, в ЦБ назвали прежде всего инфляционные ожидания, которые менялись с апреля разнонаправленно и в целом остаются на повышенном уровне.