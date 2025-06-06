Центробанк понизил ключевую ставку

Банк России понизил ключевую ставку до 20 процентов

Центральный Банк (ЦБ) России на заседании совета директоров принял решение понизить ключевую ставку до 20 процентов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Решение оправдало прогнозы аналитиков, которые предполагали скорое снижение ключевой ставки. Как отмечала главный экономист Т-банка Софья Донец, отказ от смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) приведет к повышению рисков рецессии во второй половине 2025 года. «Никому бы не хотелось увидеть рукотворную рецессию за счет внутренних решений, поэтому пора разворачиваться», — резюмировала она.

Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов отмечал, что снижать ключевую ставку слишком рискованно с учетом потенциально проинфляционных факторов, однако глава организации Андрей Костин в соответствующем решении ЦБ был уверен, и даже предложил «пари на 10 щелчков».

4 раза подряд Банк России принимал решение сохранить ключевую ставку на максимальном уровне

Говорили о скором понижении ставки и опрошенные Bloomberg аналитики. Регулятор «с большой долей вероятности» ослабит денежно-кредитную политику на фоне наблюдающихся признаков охлаждения национальной экономики. Жесткая политика ЦБ оказала значительное давление преимущественно на отрасли российской экономики, не связанные в военно-промышленным комплексом (ВПК), утверждали они.

Представители регулятора при этом допускали вероятность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В резюме по итогам апрельского собрания аналитики отмечали, что вероятность ужесточения ДКП снизилась, но высокое инфляционное давление на российскую экономику не исключает такие риски. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в июле инфляция может ускориться на фоне традиционной индексации тарифов ЖКХ.

Зампред регулятора Филипп Габуния отметил, что ЦБ будет рассматривать больше вариантов решений по ключевой ставке, чем ранее.

«Сегодня ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения — как по ставке, так и сигналов — у нас будут даже более разнообразны, чем в апреле», — пояснил он.

Сама Набиуллина утверждала, что переходить к ослаблению ДКП пока преждевременно — по ее словам, на внутреннем рынке только начали проявляться охлаждение кредитования и снижение напряженности на рынке труда, разгоняющие цены.

На заседании совета директоров 25 апреля Центробанк в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. До этого на фоне ускорения инфляции регулятор систематически повышал показатель вплоть до максимального в истории уровня в октябре 2024 года.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала жесткую денежно-кредитную политику «не экспериментальным, а многократно проверенным» в различных условиях «весьма эффективным лекарством». При этом она уточнила, что «промедление или недостаточная дозировка» этого лекарства в борьбе с инфляцией, которую сравнивают с высокой температурой у человека, «может усугубить состояние пациента». Прогнозировать дальнейшие действия в ЦБ не стали: замедление инфляции фиксируют «не по всему кругу товаров и услуг», что не дает сделать окончательный вывод об устойчивости этого процесса.

В предыдущем решении по ставке регулятор обошелся без упоминания о возможности нового повышения ставки на заседании 6 июня. Аналитики допустили, что этот факт может рассматриваться как положительный сигнал, свидетельствующий о снижении риска нового ужесточения денежно-кредитной политики.