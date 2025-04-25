Банк России сохранил ключевую ставку на максимальном уровне

Банк России в четвертый раз подряд сохранил ставку на уровне 21 % годовых

Совет директоров Центробанка на заседании 25 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Подавляющее большинство аналитиков и участников рынка ожидали такого решения. В его пользу говорили как комментарии представителей Банка России, так и данные за минувший месяц по инфляции и кредитованию.

Регулятор довел ставку до нынешнего, максимального в истории уровня в октябре 2024 года. Поводом для этого стало ускорение инфляции. В декабре, вопреки прогнозам, ЦБ не стал дополнительно поднимать ее, а в феврале и марте решения по ставке совпадали с прогнозами.

Главным изменением по сравнению с мартовским заседанием стало отсутствие строчки о возможности нового повышения ставки на следующем заседании, которое состоится 6 июня. Это может рассматриваться как положительный сигнал, свидетельствующий о снижении риска нового ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

Вместе с тем в пресс-релизе указано, что регулятор намерен сохранять жесткую ДКП, а повышение по-прежнему входит в базовый сценарий, предполагающий среднюю ключевую ставку в 2025 году в диапазоне 19,5-21,5 процента годовых (в марте ожидалось 19-22 процента).

Главными причинами такого решения стало сохраняющееся высокое инфляционное давление, значительное превышения спроса над предложением товаров и услуг, сохранение повышенных инфляционных ожиданий, близкая к рекордно низкой безработица и существенное отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста.