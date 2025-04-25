Перспективы ключевой ставки в России оценили

РИА Новости: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21 % в четвертый раз подряд

Руководство Центробанка (ЦБ) с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 21 процента годовых на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится в пятницу, 25 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз опрошенных аналитиков.

Эксперты ожидают, что руководители регулятора в четвертый раз подряд сохранят ставку на рекордно высоком уровне. Нынешняя планка держится на этой отметке с октября 2024 года. В последний раз ЦБ оставлял ее без изменений по итогам мартовского заседания.

Что касается дальнейших перспектив ключевой ставки, то по этому вопросу мнения аналитиков разделились. Некоторые из респондентов уверены, что постепенное ослабление денежно-кредитной политики регулятора начнется уже в июне, другие считают, что это произойдет не раньше осени 2025 года. При этом большинство аналитиков сошлись во мнении, что к концу декабря ключевая ставка в России составит 17-19 процентов.

Главным условием для ослабления в ЦБ называли устойчивое замедление темпов роста потребительских цен. Руководитель регулятора Эльвира Набиуллина прогнозировала, что инфляция в РФ достигнет пикового уровня в апреле-мае. В годовом выражении динамика роста цен к 21 апреля, по данным Росстата, замедлилась до 10,35 процента. Несмотря на это, инфляция в России все еще остается на высоком уровне и более чем в 2,5 раза превосходит целевой показатель.