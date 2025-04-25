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10:15, 25 апреля 2025Экономика

Перспективы ключевой ставки в России оценили

РИА Новости: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21 % в четвертый раз подряд
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 21 процента годовых на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится в пятницу, 25 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз опрошенных аналитиков.

Эксперты ожидают, что руководители регулятора в четвертый раз подряд сохранят ставку на рекордно высоком уровне. Нынешняя планка держится на этой отметке с октября 2024 года. В последний раз ЦБ оставлял ее без изменений по итогам мартовского заседания.

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Что касается дальнейших перспектив ключевой ставки, то по этому вопросу мнения аналитиков разделились. Некоторые из респондентов уверены, что постепенное ослабление денежно-кредитной политики регулятора начнется уже в июне, другие считают, что это произойдет не раньше осени 2025 года. При этом большинство аналитиков сошлись во мнении, что к концу декабря ключевая ставка в России составит 17-19 процентов.

Главным условием для ослабления в ЦБ называли устойчивое замедление темпов роста потребительских цен. Руководитель регулятора Эльвира Набиуллина прогнозировала, что инфляция в РФ достигнет пикового уровня в апреле-мае. В годовом выражении динамика роста цен к 21 апреля, по данным Росстата, замедлилась до 10,35 процента. Несмотря на это, инфляция в России все еще остается на высоком уровне и более чем в 2,5 раза превосходит целевой показатель.

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