Росстат рассказал о снижении недельной инфляции до 0,09 процента

В период с 15 по 21 апреля инфляция в России составила 0,09 процента, что на 0,02 процентных пункта ниже, чем за предыдущую неделю. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата.

Такой результат достигнут за счет снижения цен на непродовольственные товары на 0,12 процента. Что касается продовольственных товаров, то они подорожали на 0,21 процента, в том числе отдельно плодоовощная продукция прибавила в стоимости 1,25 процента. В секторе услуг рост цен замедлился до 0,08 процента.

В годовом выражении инфляция в России замедлилась с 10,38 процента до 10,35 процента. С начала года цены выросли на 3,08 процента. Годом ранее за тот же период инфляция составляла 2,46 процента.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) подсчитал, что так называемая «инфляция для бедных» существенно обогнала общую. Если вторая в марте находилась немногим выше 10 процентов, то первая достигла 17 процентов.

Под «инфляцией для бедных» подразумевают рост цен на минимальный набор продуктов питания (без животного масла, алкоголя и еще ряда продовольственных товаров), медикаменты, моющие средства, услуги ЖКХ и транспорта, то есть речь идет о товарах и услугах, на которые приходятся основные расходы малообеспеченных слоев населения. В этой корзине продовольственные товары имеют значительно больший вес, а более дорогие товары, например, автомобили, не представлены.

