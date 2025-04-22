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12:50, 22 апреля 2025Экономика

«Инфляция для бедных» в России обогнала общую

ЦМАКП: Скорость роста цен минимального набора товаров превысила общую инфляцию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Скорость роста цен товаров и услуг из корзины для малообеспеченных слоев населения, так называемая «инфляция для бедных», оказалась выше общей инфляции, при этом разрыв продолжает увеличиваться. Об этом со ссылкой на обзор макроэкономических тенденций от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) пишет «Коммерсантъ».

В марте совокупная официальная инфляция в годовом выражении превысила 10 процентов, а рост цен минимальной корзины составил 17 процентов. Главной причиной такого расхождения остается ускоренный рост цен на продовольствие, доля которого во втором показателе сильно выше.

Как отметили аналитики, такой феномен снижает эффективность социальной политики государства. Индексация пенсий и других выплат рассчитывается на основании инфляции, однако получающие их слои населения на практике сталкиваются с принципиально другим ростом расходов.

«Инфляция для бедных» учитывает минимальный набор продуктов питания (без животного масла, алкоголя и еще ряда продовольственных товаров), медикаменты, моющие средства, услуги ЖКХ и транспорта.

Ранее Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции на текущий год. В прошлом варианте проекта сценарных условий социально-экономического развития страны в ближайшие годы ожидались 4,5 процента, в обновленном — 7,6 процента. Ожидания падения роста цен до четырех процентов в 2026 году ведомство пока сохраняет.

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