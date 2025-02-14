ЦБ сместил сроки выхода инфляции на пиковый уровень

Набиуллина спрогнозировала выход инфляции на пиковый уровень к апрелю-маю

Руководство Центробанка (ЦБ) ожидает выхода инфляции в России на пиковый уровень к апрелю-маю. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке.

Ранее в ЦБ ожидали выхода инфляции на пиковый уровень к апрелю 2025 года. Однако теперь прогнозные сроки сместили в том числе на май. «Пиковая годовая инфляция будет где-то в апреле-мае», — резюмировала Набиуллина.

При этом месячная инфляция в России, согласно ожиданиям руководства регулятора, начнет замедляться в ближайшее время. «Некоторое ее повышение возможно в связи с индексацией тарифов в июле», — заключила глава ЦБ.

По итогам февральского заседания совет директоров регулятора оставил без изменений ключевую ставку. Сейчас она составляет 21 процент годовых. При этом в ЦБ допустили ее повышение на следующем заседании, если к тому времени темпы роста потребительских цен продолжат ускоряться. Актуальный прогноз регулятора подразумевает снижение инфляции в 2025 году до 7-8 процентов.