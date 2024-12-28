Центробанк предупредил о пике инфляции в апреле

Центробанк предупредил о росте инфляции в ближайшие месяцы до пика в апреле

В ближайшие месяцы инфляция в России будет ускоряться, а своего пика рост цен достигнет в апреле. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания совета директоров Центробанка 20 декабря, опубликованном на сайте регулятора.

Одновременно в регуляторе считают, что из-за низкой базы «текущие темпы роста цен в ближайшие месяцы перейдут к снижению», а усиливаться этот процесс будет по мере проявления эффектов от высокой ключевой ставки.

Значимым дезинфляционным фактором Банк России называет ожидающуюся нормализацию бюджетной политики, то есть снижение бюджетных вливаний в экономику, в том числе льгот и бюджетных субсидий.

В октябре-ноябре базовая инфляция выросла с 7,6 процента в третьем квартале до 10,9 процента, а большинство показателей устойчивой инфляции выросли до максимума с начала года. Инфляционные ожидания находятся на годовом максимуме.

Что касается ключевой ставки, то регулятор не исключает ее дополнительного повышения в феврале, если темпы роста цен окажутся слишком высоки, а кредитование вновь ускорится.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что за неделю с 17-го по 23 декабря инфляция составила 0,33 процента, что меньше, чем 0,35 процента, зафиксированные в предыдущий период. Тем не менее даже такой уровень остается значительно выше, чем в ту же неделю в прошлые годы.