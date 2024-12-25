Инфляция в России замедлилась

Минэкономразвития сообщило о замедлении недельной инфляции до 0,33 процента

За неделю с 17-го по 23 декабря инфляция в России составила 0,33 процента, что меньше, чем 0,35 процента, зафиксированные в предыдущий период. Об этом говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», опубликованном на сайте Минэкономразвития.

По сравнении с двумя неделями до этого можно говорить о более серьезном замедлении, потому что в тот период рост потребительских цен достигал 0,5 и 0,48 процента. Также впервые за последние недели наблюдается замедление в сегменте продовольственной инфляции — до 0,76 процента (0,8 процента неделей ранее).

С начала года цены выросли на 9,5 процента, а по сравнению с ноябрем — на 1,43 процента. Тем не менее имеющийся темп замедления инфляции говорит о том, что в декабре она будет выше, чем в ноябре, хотя предыдущий месяц оказался рекордным с 2022 года по росту цен.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган рассказал, что по итогам года инфляция составит порядка 9,6-9,8 процента. По его мнению, своего пика рост цен достигнет в апреле 2025 года, а в мае начнется замедление.

В конце октября регулятор ожидал, что инфляция составит 8-8,5 процента, предупредив о возможности повышения ключевой ставки в случае ее ускорения. Тем не менее 20 декабря ЦБ сохранил ставку на уровне 21 процент, объяснив свое решение существенным ужесточением кредитных условий со стороны банков и предположив, что поспособствовать замедлению инфляции могут и имеющиеся условия.