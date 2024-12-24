В Центробанке пообещали снижение инфляции к маю

Директор департамента ЦБ Ганган заявил о возможном замедлении инфляции к маю

По итогам года инфляция составит порядка 9,6-9,8 процента, а своего пика она достигнет в апреле 2025 года, так что в мае начнется снижение. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

Он не исключил, что за оставшееся время в декабре еще какие-то позиции могут спровоцировать более существенный рост цен. Что касается первых месяцев следующего года, то в этот период высокая инфляция будет связана с низкой базой.

Ганган заверил, что дезинфляционные тренды будут действовать в течение первого полугодия с нарастанием. На них повлияет эффект ужесточения денежно-кредитных условий и, как следствие, охлаждение кредитования. Уже летом в показателе год к году рост цен начнет активно замедляться.

Тем не менее, прогноз по инфляции на 2025 год представитель регулятора не дал. Еще в октябре ЦБ ожидал рост цен в 2025 году в районе 4,5-5 процентов, но сейчас баланс факторов сместился. Ганган отметил, что ситуация станет понятнее в феврале, перед следующим заседанием совета директоров. Тогда и можно будет увидеть количественный прогноз.

Ранее стало известно об ответе Центробанка на запрос депутата Госдумы из фракции КПРФ Дениса Парфенова по поводу возможного снижения ставки. В регуляторе назвали такое решение опасным, потому что в стране сохраняется дефицит рабочей силы и других ресурсов, не позволяющий использовать дешевые заемные деньги для повышения производительности производства.

Таким образом, считают в ЦБ, более низкая ставка привела бы к росту зарплат, конкуренции за имеющиеся кадры, увеличению издержек и, как следствие, ускорению инфляции. До этого свое решение сохранить ставку на уровне 21 процента в регуляторе объясняли ужесточением условий кредитования компаний из-за отмены ряда регуляторных послаблений.