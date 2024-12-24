В Центробанке заявили об опасности снижения ключевой ставки

Центробанк назвал опасным снижение ключевой ставки и дешевые кредиты в России

Снижение ключевой ставки в России в настоящее время было бы опасным, потому что дефицит рабочей силы и других ресурсов не позволяет использовать дешевые заемные деньги для повышения производительности. Об этом говорится в письме Центробанка, направленного в ответ на запрос депутата Госдумы из фракции КПРФ Дениса Парфенова, сообщает РИА Новости.

По мнению регулятора, кредиты, взятые по более привлекательным, чем сейчас, условиям, даже если их направить в инвестиции, не дадут производителям новых ресурсов. Вместо этого обострится конкуренция за имеющиеся кадры, оборудование и мощности.

«В результате вырастет не производство, а издержки, и, вместе с ними, цены на конечную продукцию», — подчеркнул представитель ЦБ. В то же время повышение ключевой ставки, уверены в регуляторе, не снижает производственные возможности, а тормозит избыточный спрос, наличие которого и является основным фактором инфляции.

Вместе с тем в ЦБ объяснили, что увеличение льготного кредитования в перспективе может потребовать дополнительного роста ставки и поддержания ее на более высоком уровне продолжительное время. Иначе страна получит ускорение инфляции, а заплатят за все граждане и компании, которые не смогли получить государственную субсидию.

В пятницу, 20 декабря, регулятор неожиданно для аналитиков, ожидавших существенного повышения ставки, сохранил ее на уровне 21 процента годовых. На пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что из-за ужесточения в последние месяцы банковского регулирования кредитные организации начали выдавать займы с условиями, которые можно было бы ожидать при ставке 24 процента.

В регуляторе объявили о паузе до следующего заседания совета директоров, которое состоится в середине февраля, допустив новое повышение. Однако многие аналитики посчитали, что речь идет о достижении пика жесткости денежно-кредитной политики (ДКП).