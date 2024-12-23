В России оценили сроки достижении пика ключевой ставки

«Ведомости»: пик ключевой ставки в России пройден и равен 21 проценту годовых

Своим решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне в 21 процент годовых совет директоров Банка России дал понять, что второй цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора подошел к концу. О достижении пика ставки сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Аналитики компании «Ренессанс капитал» полагают, что после декабрьского решения по ключевой ставке руководство регулятора будет следить за дальнейшей динамикой корпоративного и потребительского кредитования в России. Нынешняя пауза связана с охлаждением ситуации на внутреннем рынке займов, считают эксперты. «Пик ставки ближе, чем мы думали, — скорее всего, он равен 21 проценту», — резюмировали они.

Аналогичного мнения придерживается и директор по инвестициям «Астра управление активами» Дмитрий Полевой. Он назвал сохранение ключевой ставки по итогам декабрьского заседания совета директоров «неожиданным, но здравым». По мнению эксперта, это решение учитывает риски чрезмерного охлаждения кредита и экономики в 2025 году. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что переломной точкой может стать замедление роста кредитования, напомнила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В регуляторе заявили именно об этом по итогам декабрьского заседания, поэтому нынешний уровень ключевой ставки, возможно, станет пиковым, сошлись во мнении аналитики.

Руководство ЦБ объяснило свое решение оставить без изменений нынешний уровень ставки в том числе дорогими банковскими кредитами. После октябрьского повышения ключевой ставки до 21 процента годовых российские финансовые организации заметно ужесточили свои ставки по займам. Теперь их уровень таков, каким должен был быть при ключевой ставке, равной 24 процентам годовых, пояснили в регуляторе. На этом фоне очередное ужесточение ДКП в декабре, как отметили в ЦБ, стало бы излишним. В то же время в Банке России не исключили повышения ключевой ставки по итогам следующего заседания совета директоров. Решение будет приниматься исходя из инфляционной и кредитной динамики, заключили в регуляторе.