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15:34, 20 декабря 2024Экономика

Набиуллина объяснила сохранение ставки дорогими кредитами банков

Глава ЦБ Набиуллина объяснила сохранение ставки в 21 % ростом стоимости кредитов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российские банки в последние месяцы заметно ужесточили ставки по кредитам, так что теперь их уровень таков, каким должен был быть при ключевой ставке, равной 24 процентам годовых. Об этом во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Трансляция мероприятия ведется в официальном Telegram-канале регулятора.

Она объяснила, что если до октябрьского повышения ставки спред, то есть разница между базовой ставкой и реальным кредитом, кредитных организаций для наиболее надежных категорий заемщиков составлял в среднем около двух-трех процентных пунктов, то сейчас он дошел до пяти-шести процентных пунктов.

Таким образом, новое повышение могло бы нежелательно ужесточить основной эффект ключевой ставки, так что она могла начать влиять на экономику как при уровне выше 25 процентов.

Политику банков Набиуллина объяснила постепенной отменой послаблений, введенных в последние годы, что было необходимо для повышения финансовой устойчивости банков. В результате остановился рост кредитования физических лиц, а корпоративный кредит демонстрирует устойчивые признаки замедления.

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Вместе с тем глава ЦБ признала, что экономике требуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), потому что инфляция по-прежнему не демонстрирует признаков замедления, хотя ее скачок в последние месяцы и был вызван разовыми факторами. В том числе она списала рост цен на перегрев экономики в предыдущие кварталы, а также отметила, что текущие условия должны сказаться на ценах только ближе к весне.

Сохранение ставки, констатировала Набиуллина, позволит регулятору оценить результат проводимой ДКПи, чтобы в феврале действовать в соответствии с новые обстоятельствами.

Решение ЦБ стало полной неожиданностью для экспертов, большинство из которых предполагали рост до 23 процентов годовых, хотя некоторые говорили о 25 процентах. На такой вывод их наталкивало рекордное за долгие годы ускорение инфляции при сохраняющемся перегреве экономики, а также комментарии представителей ЦБ, признававших, что существенно ошиблись с октябрьскими прогнозами.

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