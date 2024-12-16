Ключевой ставке Банка России предсказали компромиссный рост

«Ведомости»: аналитики ожидают повышения ключевой ставки до 23 %

Совет директоров Банка России 20 декабря повысит ключевую ставку на 2 процентных пункта (п.п.), до 23 процентов годовых, считает около двух третей (16 из 23) опрошенных «Ведомостями» аналитиков.

Сохранение показателя на нынешнем уровне в 21 процент предсказал только один побеседовавший с журналистами экономист, еще пять респондентов допускают рост в диапазоне от 23 до 25 процентов. Большинство опрошенных РБК специалистов также ожидает повышения ставки до 23 процентов.

Как отмечалось ранее, по итогам ноября цены в России выросли на 1,4 процента, а в пересчете на год инфляция в прошлом месяце после коррекции на сезонность соответствовала 15-16 процентам. На фоне таких данных, а также нестабильности курса рубля большинство экспертов и ожидает повышения ставки. Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов указал, что решение регулятора станет компромиссом между ускорившимися темпами роста цен и существенным замедлением совокупного кредитования в ноябре (выдача потребкредитов сократилась месяц к месяцу на 21 процент).

На предыдущем заседании 25 октября ЦБ поднял ставку на 2 п. п., хотя большинство аналитиков ожидали роста до 20 процентов. Также ЦБ сохранил жесткий сигнал, назвав возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределенной, но весьма вероятной.