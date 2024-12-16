Аналитики спрогнозировали рост ключевой ставки до нового рекорда

РБК: Центробанк поднимет ключевую ставку в декабре до 23 процентов

Аналитики крупных российских банков и инвестиционных компаний заявили, что совет директоров Банка России на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.), с 21 до 23 процентов годовых. Такой прогноз они дали в разговоре с РБК.

Уточняется, что подъем ставки ожидают 23 ил 30 опрошенных экспертов. При этом четверо собеседников издания допустили рост до нового рекорда: по их мнению, решение руководства Центробанка РФ будет более жестким с повышением показателя до 25 процентов. Лишь двое аналитиков предположили, что ставка может остаться неизменной.

Как отмечает издание, если такое решение будет принято, то декабрьское повышение ставки станет четвертым подряд.

С декабря 2023-го по июль 2024-го ключевая ставка ЦБ была 16 процентов. В последний раз Центробанк повышал ключевую ставку на 200 б.п. в конце октября, тогда показатель достиг рекордного уровня в 21 процент годовых.