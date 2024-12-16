В России резко снизилась выдача потребкредитов

НБКИ: выдача потребительских кредитов в РФ сократилась в ноябре на 21 %

Количество выданных потребительских кредитов составило в ноябре 2024 года 1,7 миллиона, сократившись месяц к месяцу на 21 процент в сравнении с октябрьскими 2,15 миллиона. Об этом со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает ТАСС.

При этом, отмечают в НБКИ, в течение осени выдача потребкредитов снизилась почти в полтора раза (на 49,3 процента), а по сравнению с началом года показатель уменьшился примерно на 40 процентов.

Объем выданных кредитов сократился в ноябре к предыдущему месяцу еще более резко чем их количество, потеряв треть. Снижение с октябрьских 344,3 миллиарда рублей превысило 115 миллиардов.

Ранее в НБКИ также отмечали, что средний размер потребительского кредита в России снизился в октябре четвертый месяц подряд, составив минимальные с начала года 152,3 тысячи рублей.

«В последние месяцы стало очевидным, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам охлаждения рынка необеспеченного кредитования», — прокомментировал статистику директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Банк России накануне осени действительно объявил о новых мерах, призванных остудить кредитование в перегретой российской экономике. В частности, с 1 октября он ужесточил ограничения по выдаче потребкредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, у которых с новым займом на долги будет уходить более половины доходов.