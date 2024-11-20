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12:38, 20 ноября 2024Экономика

Средний размер потребкредита упал в России до уровня начала года

НБКИ: средний размер потребительского кредита упал в России до минимума с января
Дмитрий Воронин

Фото: evgenii mitroshin / Shutterstock / Fotodom

Средний размер потребительского кредита в России снижался в октябре четвертый месяц подряд, составив минимальные с начала года 152,3 тысячи рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с сентябрьскими 161,5 тысячи рублей показатель уменьшился на 5,7 процента, став самым небольшим с января 2024 года, когда он составил 146,6 тысячи рублей.

Максимальным средний размер кредита в октябре зафиксирован в Москве (235,7 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (189 тысяч) и Московской области (185,9 тысячи). При этом в Петербурге отметили и самое значительное снижение показателя, сократившегося там за месяц на 10,9 процента.

«Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем возросшие доходы населения по-прежнему позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

О снижении среднего уровня потребкредита в октябре ранее сообщили и другие источники. По данным консалтинговой компании Frank RG, оно составило 6 процентов, до 159 тысяч рублей. Объединенное кредитное бюро оценило сокращение размера в 17 процентов за год — с 196 до 163 тысяч рублей.

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