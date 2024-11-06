Выдачи одного вида кредитов в России обрушились

Frank RG: выдачи потребительских кредитов в РФ рухнули до минимума с 2022 года

Выдачи потребительских кредитов в России рухнули до минимума с кризисного 2022 года. Об этом со ссылкой на исследование консалтинговой компании Frank RG сообщает РБК.

Выдачи россиянам кредитов наличными падают уже пятый месяц подряд. В октябре банки одобрили клиентам-физлицам 1,94 миллиона займов наличными на 309 миллиардов рублей. Объем ссуд оказался минимальным с весны 2022 года, когда в месяц выдавали кредитов на сумму менее 100-200 миллиардов рублей. За месяц количество одобренных кредитов наличными упало на 23 в денежном и на 28 процентов — в количественном выражении. В годовом выражении сумма займов сократилась почти вдвое — на 43 процента.

В октябре средняя сумма потребительского кредита составила 159 тысяч рублей — за месяц она снизилась на шесть процентов. Без учета января 2024 года (тогда на показатели повлияла сезонность), размер займа упал до уровня 2015 года.

Вместе с тем, по данным ОКБ, в третьем квартале 2024 года в России выросли уровень закредитованности и задолженность перед банками. К концу сентября число розничных заемщиков банков составило 49,3 миллиона человек — год к году их число выросло на 2,8 миллиона. Из их числа не имели кредитов в дефолте только 40,6 миллиона россиян. При этом за год среднее количество действующих кредитов за год выросло на 6,5 процента, до 2,28 действующего займа.

Исполнительный директор Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Людмила Спиридонова заявила о росте доли россиян, испытывающих проблемы с выплатами по кредитам. С трудностями столкнулся каждый второй гражданин, а каждый пятый (21 процент) россиянин не знает, что такое кредитный рейтинг и как он рассчитывается.